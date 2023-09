Lancement des Nouvelles Stations d'Énergie de Jackery à l'IFA





Jackery, leader mondial des solutions d'énergie portables, a fièrement annoncé le lancement de ses deux innovations phares à l'IFA de Berlin: l'Explorer 300 Plus et l'Explorer 1000 Plus. Ces produits seront en démonstration à l'IFA (Hall 3.2, Stand 307) et seront disponibles immédiatement après.

Explorer 300 Plus et 1000 Plus

L'Explorer 300 Plus est idéal pour ceux qui cherchent mobilité et performance. Pesant à peine 3,75 kg, cette station d'énergie combine portabilité avec une puissance impressionnante de 288 Wh. Le design inclut un panneau solaire de la taille d'une tablette, le rendant parfait pour les aventures en plein air, de la randonnée aux longues journées dans la nature. Avec six ports diversifiés, il est adapté à de multiples besoins. Son panneau solaire, le SolarSaga 40W, est certifié par TÜV Rheinland, garantissant une efficacité optimale et est couvert par une garantie de 5 ans.

L'Explorer 1000 Plus est une bête de puissance. Il commence avec une capacité de 1,2 kW, mais peut être étendu avec trois Battery Packs pour totaliser 5 kWh. Conçu pour durer, sa longévité est prévue pour une utilisation quotidienne sur une décennie. Pour une charge solaire efficace, il est équipé de panneaux solaires SolarSaga 100W.

La série Plus de Jackery n'est pas seulement puissante, elle est aussi sécurisée. Douze algorithmes BMS sont intégrés, protégeant contre divers dangers tels que les surintensités et les courts-circuits. La technologie innovante "ChargeShield" de Jackery permet une charge rapide et sécurisée. Avec l'application Jackery, les utilisateurs peuvent aussi surveiller en temps réel leurs appareils, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Prix et Offres Spéciales

Le prix de l'Explorer 300 Plus est de 349 euros, et avec le panneau solaire inclus, il est de 449 euros. L'Explorer 1000 Plus est vendu au prix de 1 299 euros. Pour ceux qui souhaitent l'ensemble complet, le générateur solaire 1000 Plus est proposé à 1 799 euros, comprenant la station d'énergie et deux panneaux solaires SolarSaga 100W. Une offre "Early Bird" est disponible jusqu'au 11 septembre 2023 sur le site officiel et sur Amazon.

À propos de Jackery

Jackery est la première marque mondiale de générateurs solaires, avec 11 ans d'expertise. Jackery a vendu plus de 3 millions d'unités et a été reconnu par plus de 200 médias et organisations dans le monde entier.

1 septembre 2023 à 03:05

