EW Nutrition accueille Jan Vanbrabant en tant que nouveau PDG





VISBEK, Allemagne, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- EW Nutrition, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions fonctionnelles de nutrition animale, accueille Jan Vanbrabant en tant que nouveau PDG.

Jan est titulaire d'un doctorat en microbiologie. C'est un gestionnaire expérimenté en santé et nutrition animales, ayant occupé des postes de direction chez DSM, Erber Group, Biomin et Kemin.

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Jan un dirigeant solide qui incarne la philosophie d'EW Nutrition », déclare Jan Wesjohann, directeur général de la société mère EW Group. « EW Nutrition est une entreprise axée sur l'innovation, avec des investissements intensifs en R&D. Avec Jan, nous pourrons entrer dans la prochaine phase de croissance d'EW Nutrition.

«Je suis très enthousiate à l'idée de rejoindre l'équipe d'EW Nutrition», a déclaré Jan Vanbrabant. « L'orientation à long terme d'EW Nutrition a créé un portefeuille extrêmement compétitif. EW Nutrition occupe une position unique pour aider ses clients à relever les défis liés à l'environnement, à la santé et à la nutrition animales.

L'ancien PDG Michael Gerrits prend sa retraite après six années à la tête d'EW Nutrition. "Je tiens à remercier Michael Gerrits pour sa gestion essentielle qui a permis à l'entreprise de passer au niveau supérieur", a déclaré Jan Wesjohann.

À propos d'EW Nutrition

EW Nutrition est une entreprise mondiale de nutrition animale qui propose aux intégrateurs, aux fabricants d'aliments et aux vétérinaires des solutions complètes pour la santé et les performances intestinales des animaux, la qualité des aliments, la digestibilité, et bien plus encore. Elle est axée sur la promotion d'une croissance durable grâce à une réduction de IC. Elle se concentre aussi sur des solutions naturelles permettant la réduction de l'utilisation d'antibiotiques et la production de protéines respectueuse de la planète.

Contact:

Ilinca Anghelescu, marketing@ew-nutrition.com

1 septembre 2023 à 03:00

