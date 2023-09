Déclaration officielle de candidature à l'élection présidentielle de 2023 à Madagascar





Lors d'un grand rassemblement dans son district natal de Tuléar le 31 août, Siteny Randrianasoloniaiko, député et Secrétaire National du PSD, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême. En ces mots, il a appelé à un changement radical et positif pour l'ensemble des malgaches: "Je sollicite votre confiance pour que les années qui viennent soient celles de l'espoir."

Après avoir sillonné la Grande Île pendant plusieurs mois, le député de Madagascar, président de l'Union africaine de judo (UAJ) et vice-président de la Fédération internationale de judo (FIJ) a réuni ses partisans pour faire le bilan de son "Mihava Tour" au cours duquel il a écouté ses concitoyens.

Le constat est sans appel : "Aujourd'hui, le pays se trouve dans une impasse politique et un blocage économique lié à la corruption généralisée. Les malgaches ne croient plus aux promesses du Président qui n'a pas mis les moyens pour contrer les famines et le chômage généralisé des jeunes. Le moment de la rupture est venu et Andry Rajoelina doit partir".

Lors de son discours, celui qu'on appelle tout simplement Siteny a dénoncé l'appauvrissement de la Grande Île, la corruption, la mauvaise gouvernance, mais aussi les tentatives du pouvoir en place pour l'empêcher d'aller à la rencontre des malgaches. "Avec son arsenal anti-démocratique, le gouvernement a tenté de me mettre des bâtons dans les roues en entravant mes meetings. Mais cela ne m'empêche pas d'aller de l'avant et de proposer des solutions concrètes aux problèmes que rencontrent au quotidien les Malgaches."

