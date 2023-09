Opération sacs à dos : les Métallos et leurs alliés aident 1 500 enfants de Hamilton pour la rentrée scolaire





Les membres du Syndicat des Métallos, avec l'aide de leurs alliés, notamment des joueurs de football professionnels, des entreprises locales et des bénévoles de la communauté, offrent leur soutien à 1 500 enfants de la région de Hamilton pour la rentrée scolaire dans le cadre de la 14e édition de l'Opération sacs à dos (Operation BackPack).

Une initiative lancée par les Métallos en 2010, le projet recueille des fonds au sein de la communauté pour fournir des sacs à dos remplis de fournitures scolaires qui permettent aux élèves de rentrer en classe du bon pied.

La première année, le projet a pu aider 92 enfants. L'Opération sacs à dos 2023 fera bénéficier de fournitures scolaires 1 500 élèves des écoles primaires de la région de Hamilton.

Les organisateurs prévoient d'élargir le programme l'année prochaine pour distribuer également des sacs à dos aux élèves du secondaire, a déclaré Darren Green, président du Conseil régional des Métallos de Hamilton, qui avait lancé l'initiative en 2010.

« Tout au long de l'année, nous soutenons un certain nombre d'organismes de bienfaisance et de programmes au sein de notre communauté, et l'Opération sacs à dos est devenue l'une de nos initiatives les plus réussies », a fait remarqué Darren Green.

« L'un de nos principes de base est que "la communauté compte", et les section locales de notre syndicats tout comme leurs membres y ont vraiment adhéré. Nous avons également bénéficié de l'adhésion de nombreux autres groupes et des gens de la communauté », a-t-il ajouté.

Outre huit sections locales des Métallos de la région de Hamilton (5328, 16506, 4153, 7135, 1005, 4752, 1976 et 14162), ainsi que le Fonds humanitaire des Métallos et le Fonds d'éducation familiale et communautaire des Métallos, les partisans de l'Opération sacs à dos 2023 sont notamment :

ArcelorMittal Hamilton East

Stelco

Golden Horseshoe Credit Union

Des membres de l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football (AJLCF)

De nombreux contribueurs et bénévoles communautaires et individuels

Aujourd'hui, des dizaines de Métallos et d'autres bénévoles se sont réunis dans les installations d'ArcelorMittal Hamilton East pour remplir les 1 500 sacs à dos en prévision de leur livraison aux écoliers de la région. Matthew's House, un organisme de bienfaisance, distribue 500 sacs à dos directement aux familles et les 1 000 restants sont remis aux écoles de la communauté.

Plusieurs membres de l'AJLCF, notamment des joueurs en activité et retraités des Tiger-Cats de Hamilton, étaient présents aujourd'hui pour aider à remplir les sacs à dos des élèves de fournitures scolaires.

« C'est une merveilleuse initiative qui permet à tellement d'enfants de bien commencer l'année scolaire et qui aide les foyers où les parents sont inquiets de ne pas pouvoir préparer leur enfant pour la rentrée », a fait valoir Peter Dyakowski, secrétaire-trésorier de l'APLFC et Tiger-Cat à la retraite.

« Cest génial de voir tous les gens qui sont venus aujourd'hui pour soutenir les familles dans le besoin », a renchéri Ryan Donnelly, joueur retraité et président de l'Association des anciens joueurs des Tiger-Cats de Hamilton.

« Étant moi-même père avec un enfant au secondaire et deux autres au niveau primaire, savoir que les enfants avec lesquels ils vont à l'école sont pris en charge, cela fait vraiment chaud au coeur », a ajouté Ryan Donnelly.

Les Métallos et l'AJLCF ont formé une « alliance stratégique » en 2019, dans le cadre de laquelle les Métallos se sont engagés à fournir au syndicat des joueurs de l'aide et des ressources, notamment en matière d'éducation, de conseils en relations gouvernementales, de négociation et de soutien aux campagnes.

Myles Sullivan, directeur du District 6 du Syndicat des Métallos (Ontario et Canada atlantique), se trouvait au milieu des bénévoles pour remplir les sacs à dos en portant des T-shirts arborant le slogan du syndicat « Les Métallos sont de bons voisins ».

« L'énorme soutien qu'a reçu ce projet reflète parfaitement le niveau d'engagement des membres de l'ensemble de notre syndicat en faveur du renforcement des communautés », a affirmé Myles Sullivan. « Chaque jour et de bien des façons, les Métallos sont actifs au sein de leurs communautés, en aidant ceux qui sont dans le besoin et en donnant de leur temps chaque fois qu'ils le peuvent ».

