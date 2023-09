Belkin lance le casque SoundForm Inspire pour enfants, un casque confortable et offrant un son de haute qualité pour les enfants





Belkin, marque leader de l'électronique grand public depuis plus de 40 ans, annonce aujourd'hui le casque SoundForm Inspire pour enfants, un casque circum-auriculaire haut de gamme avec micro perche intégré et 35 heures d'autonomie, conçu exclusivement pour les enfants.

Le SoundForm Inspire a été ingénieusement conçue de manière à permettre aux enfants d'écouter en toute sécurité et avec un certain confort en apprenant ou en s'amusant. Le casque est équipé de haut-parleurs de 40 mm pour offrir le son intrinsèque à la marque Belkin. Un limiteur de volume à 85 décibels est également intégré pour protéger les jeunes oreilles. Le serre-tête souple et ajustable se plie dans un contexte de portabilité, et les petits pads offrent un excellent ajustement pour les oreilles des enfants. Le mode RockStar comprend un port de sortie 3,5 mm supplémentaire qui permet aux enfants de partager du contenu audio avec un camarade de classe ou un ami. Un micro de qualité assure un son clair pendant l'apprentissage à distance, avec un voyant lumineux pour indiquer que le casque est en mode muet. Il est disponible en noir et en couleur lavande.

Caractéristiques du produit :

Signature sonore de Belkin avec des haut-parleurs de 40 mm pour un son clair et net, spécialement conçu pour les enfants ;

35 heures d'autonomie pour un temps de jeu prolongé ;

Limiteur de volume de 85dB pour protéger l'audition ;

Connecteur mini-jack de 3,5 mm pour se connecter aux ordinateurs portables, tablettes, systèmes d'info-divertissement, téléphones et autres appareils ;

Le mode RockStar permet le partage audio avec un port de sortie supplémentaire de 3,5 mm ;

Microphone à perche de haute qualité pour être entendu lors des appels et des jeux ;

Bouton et voyant de sourdine pour surveiller facilement l'activité des enfants ;

Bluetooth 5.2 pour se connecter facilement aux appareils dans un rayon de 30 pieds pour la connexion sans fil ;

Port USB-C pour une charge rapide et une entrée audio filaire ;

Conception circum-auriculaire pliable, extensible et confortable pour plus de confort et de commodité ;

Le boîtier du produit est fabriqué avec au moins 23 % de plastique recyclé post-consommation ;

Emballage écologique (complètement dépourvu de plastique).

La collection Belkin Kids comprend le nouveau casque circum-auriculaire SoundForm Inspire, les écouteurs sans fil SoundForm Nano et les casques supra-auriculaires SoundForm Mini.

Le SoundForm Inspire est disponible dès maintenant au prix de 39,99 USD sur le site de Belkin.com et il sera bientôt disponible sur le site d'Amazon et chez certains grands détaillants du monde entier.

Vous pouvez télécharger le kit média ICI.

À propos de Belkin

Belkin est un leader du marché des accessoires qui propose depuis 40 ans, des solutions en matière d'énergie, de protection, de productivité, de connectivité, d'audio, de sécurité et d'automatisation résidentielle pour une large variété d'appareils électroniques et d'environnements professionnels. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, les produits Belkin permettent aux populations de profiter davantage de chaque jour, que ce soit à la maison, au travail ou lors d'une nouvelle aventure. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology afin de renforcer son influence mondiale tout en conservant son engagement indéfectible envers la recherche et le développement, la communauté, l'éducation et la durabilité. Belkin demeure à jamais inspiré par les individus et la planète sur laquelle nous vivons.

