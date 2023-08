GLAS va acquérir Pristine, la société française de fiducie et de gestion d'actifs





GLAS SAS (qui fait partie du Groupe GLAS ) a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Pristine. Il s'agit de la première acquisition de GLAS visant à renforcer sa présence européenne et à accélérer son expansion mondiale. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire et aux conditions de clôture habituelles.

Pristine

Pristine est une société leader de la gestion d'actifs et de la fiducie créée en 2016 à Paris et réglementée par l'Autorité des marchés financiers. Pristine fournit aux institutions internationales et nationales des services de fiducie et de structuration et gestion de fonds visant principalement à faciliter le financement des entreprises en France. La Société possède une expérience approfondie et diversifiée en matière de restructuration, de financements structurés et d'autres projets de financement ponctuels.

GLAS SAS

GLAS SAS a lancé ses opérations françaises en 2018. Depuis, la Société a constitué une équipe d'une taille appréciable, dirigée par Aymeric Mahé. Réglementée par l'ACPR, GLAS SAS propose une gamme de services de gestion de dettes et d'agence de prêts aux fonds de créances nationaux et internationaux, aux entreprises et aux grandes banques dans toute l'Europe. La Société est leader sur le marché en termes de fourniture de prêts directs et syndiqués, de financements à haut rendement, de financements à effet de levier et d'émissions sur les marchés de capitaux. GLAS SAS a également été impliquée dans de nombreux dossiers de restructuration très médiatisés en France tels que SMCP, Comexposium et Pierre & Vacances.

Mia Drennan et Brian Carne, les fondateurs de GLAS, ont déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Pristine car les deux sociétés offrent des services complémentaires qui seront très appréciés par notre clientèle élargie. Les capacités de Pristine en matière de services de fiducie et de société de gestion seront très utiles pour nos clients. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Pristine au sein de la famille GLAS. »

Renaud Baboin président de Pristine, a déclaré :

« Pristine et GLAS partagent des valeurs communes d'entrepreneuriat et d'excellence. Unir nos forces nous permettra de servir au mieux notre base de clients combinée. Je félicite l'équipe talentueuse et dévouée de Pristine dirigée par Benjamin Raillard, qui a créé de toute pièce un acteur de référence en matière de fiducie et de fonds de créances. L'équipe sera désormais dirigée par Benjamin Raillard avec qui ce fut un plaisir de collaborer. »

Benjamin Raillard a ajouté :

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille GLAS. L'adéquation culturelle et les complémentarités entre les deux sociétés sont déterminantes. Grâce à l'envergure mondiale de GLAS, qui gère plus de 320 milliards d'euros d'actifs, ainsi qu'aux capacités de structuration de Pristine, nous serons en mesure de fournir à toute institution, à nos clients, aux prêteurs et aux emprunteurs confrontés à une exposition au risque un service inégalable. »

Importance de cette acquisition pour l'avenir

Cette acquisition renforce la position de GLAS SAS en France. Ensemble, GLAS SAS et Pristine disposeront à Paris d'une équipe de plus de 40 personnes. Les deux sociétés se distingueront grâce à leur proposition différenciée d'opérer, dans leurs activités respectives, sous la réglementation conjointe de l'ACPR et de l'AMF. La réunion de leur connaissance du secteur et des services complémentaires bénéficiera immédiatement aux clients existants des deux sociétés. À l'avenir, opérer de manière intégrée à une échelle plus vaste avec une expérience encore plus approfondie et une homogénéité parfaite signifiera que GLAS sera bien placée pour gérer des transactions plus importantes et plus complexes.

À propos de GLAS

Fondée en 2011, GLAS est le premier fournisseur indépendant non bancaire et sans conflit de services de gestion de prêts et de fiduciaire désigné par acte de fiducie.

GLAS est une entreprise internationale implantée aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, dont le siège social est à Londres. GLAS gère quotidiennement plus de 320 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected].

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

En 2022, Levine Leichtman Capital Partners (« LLCP »), une société internationale de capital-investissement, a investi dans GLAS en partenariat avec ses fondateurs et son équipe de direction.

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 39 ans dans divers secteurs ciblés, notamment le franchisage et les unités multiples, les services aux entreprises, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie de capital-investissement structurée et différenciée, combinant des investissements en titres de créance et en capital-actions dans les entreprises de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et de titres de participation, elle offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée, qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

Composée de professionnels de l'investissement dévoués, l'équipe mondiale de LLCP est dirigée par neuf partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 19 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 13,3 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 8,7 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londres, Stockholm, La Haye et Francfort.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 août 2023 à 18:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :