Mission Luxembourg-Suisse - Une mission réussie pour la ministre Martine Biron





QUÉBEC, le 31 août 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a réalisé avec succès sa mission au Luxembourg et en Suisse. Cette visite aura permis de renforcer de nombreux liens économiques et politiques dans des territoires francophones situés au coeur de l'Europe.

La ministre a pris part à de multiples entretiens stratégiques et politiques. Elle a entre autres rencontré le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, le conseiller fédéral (ministre) suisse responsable de l'Économie, de la Formation et de la Recherche, ainsi que la conseillère d'État (ministre) responsable du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, en Suisse.

Elle a également réalisé de fructueux échanges en matière de droits de la personne, notamment concernant l'égalité entre les femmes et les hommes.

Citation :

« Outre le renforcement de nos relations économiques, politiques et culturelles, cette mission nous aura permis de partager nos visions et d'en apprendre davantage sur nos façons réciproques d'aborder les responsabilités politiques et sociales communes. Le territoire européen est une source d'inspiration pour plusieurs secteurs d'importance pour le Québec, dont l'innovation. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Fait saillant :

La ministre a aussi rencontré des médias dans le but de promouvoir le Québec, son expertise en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et en matière de protection des droits des personnes LGBTQ+, son rôle en Francophonie et ses entreprises au fort potentiel de développement.

