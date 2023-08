Déclaration du ministre LeBlanc sur le rapport d'étape semestriel du Rapport de l'Enquête publique sur l'état d'urgence déclaré en 2022 de la Commission sur l'état d'urgence





OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - La déclaration suivante provient de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales :

« J'ai remis au Premier ministre un rapport d'étape sur les mesures prises par le gouvernement du Canada en réponse aux recommandations du Rapport de l'Enquête publique sur l'état d'urgence déclaré en 2022 de la Commission sur l'état d'urgence. Le rapport de la Commission découle de l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence le 14 février 2022, en réponse aux blocages en cours à Ottawa et à de nombreux points d'entrée au Canada.

Au cours des six derniers mois, nous avons progressé dans l'identification et la protection des corridors et des infrastructures de commerce et de transport essentiels; et dans la protection de la sécurité du secteur financier, y compris en ce qui concerne l'utilisation des crypto-actifs, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le gouvernement du Canada publiera une réponse publique complète au rapport de la Commission d'ici février 2024.

Notre priorité reste d'assurer la sécurité des Canadiens et de protéger notre démocratie, nos emplois, nos chaînes d'approvisionnement et notre économie.

Nous continuerons à travailler en collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux pendant que nous examinons les recommandations. »

