Xinhua Silk Road : Shenyang, dans le nord-est de la Chine, veut devenir la capitale de l'aviron





PÉKIN, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, et autrefois épine dorsale de l'industrie chinoise, a pris un nouveau visage en aspirant à devenir la capitale de l'aviron grâce à la rivière Hunhe, connue comme la plus belle piste d'eau calme pour l'aviron en Chine.

Ces dernières années, la ville a atteint l'objectif de créer la plus belle piste, le plus grand événement et le meilleur environnement pour l'aviron.

L'événement d'aviron de Shenyang a connu une bonne dynamique de développement, car le système de compétition a été développé plus rapidement, le nombre de participants a augmenté d'année en année, l'effet de marque a été prouvé et la capacité de stimulation industrielle de l'événement sportif a été améliorée.

Lors des derniers Jeux olympiques, les athlètes d'aviron qui se sont entraînés sur la rivière Hunhe à Shenyang se sont distingués en remportant des médailles et même des médailles d'or.

À l'heure actuelle, l'aviron est devenu un modèle de développement intégré du sport et de l'éducation à Shenyang, et a été inclus dans le programme scolaire de nombreuses écoles, contribuant ainsi à la croissance saine des jeunes.

Shenyang promeut également activement le développement intégré de l'industrie du sport et de l'industrie du tourisme culturel, afin d'enrichir la vie des citoyens.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/335826.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2198476/video.mp4

31 août 2023 à 13:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :