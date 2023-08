Cintas, nommée par Newsweek parmi « Les meilleurs lieux de travail d'Amérique » en 2023





Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a été reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travail d'Amérique en 2023par Newsweek..

Le prix récompense les meilleurs lieux de travail des États-Unis sur la base de la familiarité des employés et non-employés avec l'entreprise, de leurs connaissances concernant le milieu de travail de la société et de la probabilité qu'ils recommandent la société à d'autres personnes.

« Notre culture corporative met l'accent sur l'importance de nos employés-partenaires dans le cadre de notre activité, stimule leur réussite et donne la priorité à leur développement constant », a déclaré Todd Schneider, président et directeur général de Cintas. « Être reconnus comme promouvant un excellent lieu de travail c'est important pour nous, notamment en raison du fait que cette reconnaissance particulière a pris en compte les pensées et les perspectives d'une diversité de membres de la force de travail des États-Unis. »

Newsweek et la société d'étude de données Plant-A Insights Group ont mené une grande enquête au niveau des employeurs, qui a compris plus de 61 000 personnes résidant et travaillant aux États-Unis pour des entreprises ayant au moins 1 000 employés. L'étude a recueilli plus de 389 000 avis, qui ont classé et ont évalué les sociétés en fonction de huit catégories : image de l'entreprise, culture corporative, milieu de travail, équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, formation et avancement de la carrière, rémunération et avantages sociaux, prise de conscience du développement durable et gestion proactive d'une force de travail diversifiée.

Au cours de cette dernière année, Cintas a été recompensée par de nombreux prix pour son milieu de travail et ses pratiques d'emploi, y compris

Les meilleurs grands employeurs, selon Forbes

Les meilleurs employeurs pour la diversité, selon Forbes

Les meilleurs employeurs pour femmes, selon Forbes

Les meilleurs employeurs de l'État, selon Forbes

Les meilleurs lieux de travail d'Amérique pour la diversité, selon Newsweek

Les meilleurs lieux de travail d'Amérique pour les femmes, selon Newsweek

L'Indice d'égalité à l'égard des personnes handicapées « Les meilleurs lieux de travail pour l'inclusion des personnes handicapées »

50 meilleures entreprises pour lesquelles vendre, selon Selling Power

Diversité, équité, inclusion (DEI) dans les ventes, selon Selling Power

« Nous accordons une importance capitale à traiter nos employés-partenaires de façon équitable, à les inclure dans nos prises de décisions et a créer des opportunités professionnelles et de croissance réelles », a déclaré Max Langenkamp, vice-président principal des Ressources humaines et Directeur de la Diversité. « Cette reconnaissance met en évidence l'importante de notre culture pour nos employés-partenaires et le succès de notre approche à la gestion et au développement de notre force de travail. »

Des informations supplémentaires sur l'approche de Cintas au capital humain et à sa force de travail ? y compris l'approche de l'entreprise au recrutement et à la rétention des talents, la rémunération et les avantages sociaux, la performance et l'avancement, la formation et le développement, la DEI et l'engagement des employés-partenaires ? sont disponibles dans leRapport environnemental, social et de gouvernance (EGS) 2022 de Cintas.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 août 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :