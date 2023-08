AVIS AUX MÉDIAS - Un dirigeant du Groupe Banque TD prononcera une allocution à la conférence sur les services financiers mondiaux de Barclays





TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - Leo Salom, président et chef de la direction, TD Bank, America's Most Convenient Bank prononcera une allocution à la conférence sur les services financiers mondiaux de Barclays le 13 septembre 2023. Son allocution débutera à 11 h 15 (HE), et sera diffusée en direct, en version audio, dans la section Investisseurs du site Web de la TD au http://www.td.com/francais/rapports/index.jsp.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

