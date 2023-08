L'île d'Al Marjan accueillera W Al Marjan Island, le second complexe hôtelier de Marriott International sur ses côtes





Marjan, le promoteur immobilier de biens en pleine propriété à Ras Al KhaÏmah, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel hôtel W sur l'île d'Al Marjan, à l'issu d'une collaboration entre Marriott International, Inc. et Dalands Holding.

W Al Marjan Island, dont l'inauguration officielle est prévue début 2027, est en position d'obtenir une double distinction, non seulement en tant que le second projet hôtelier de Marriott International sur l'île, mais également en tant que première propriété de l'enseigne W Hotel à Ras Al Khaimah. Cette initiative permettra d'apporter le design audacieux de la marque, un service exceptionnel et un programme continu vers l'émirat du nord.

Le complexe hôtelier sera situé sur l'île phare de l'archipel de Marjan, dans le cadre pittoresque de la péninsule arabique et entouré par les montagnes Yanas et Jais, et renforcera davantage l'attrait de cette destination de loisirs florissante auprès des globe-trotters.

Dotée d'un total anticipé de 300 chambres et suites d'hôtel offrant une vue imprenable sur la mer, cette magnifique propriété est prévue d'inclure des espaces exclusifs tels que le salon, la terrasse WET, le lounge W, le spa AWAY et le centre de remise en forme FIT, ainsi que trois restaurants et espaces de vente au détail.

Abdulla Al Abdouli, PDG de Marjan, a déclaré : « Alors que Ras Al Khaimah consolide à juste titre sa position parmi les destinations touristiques mondiales, nous sommes fiers de pouvoir contribuer de façon significative à renforcer sa crédibilité et son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Cet engagement a donné naissance à une myriade de projets prestigieux, comme en témoigne le lancement de W Al Marjan Island ».

« Nous sommes ravis de coopérer avec Dalands Holding pour apporter l'énergie vivifiante et le design dynamique de l'enseigne W Hotels à l'île d'Al Marjan », a souligné Saahil Lalit, Vice-président du Développement à l'hôtel Marriott International au Moyen-Orient. « Ras Al Khaimah continue d'être une destination de loisirs convoitée qui attire les voyageurs du monde entier vers ses plages et ses attractions idylliques ».

Pour sa part, Saurabh Gupta, PDG de Dalands Holding, a dit : « Nous croyons que ce projet hôtelier unique en son genre sera une destination extrêmement populaire grâce à son design emblématique, ses hébergements luxueux et ses options culinaires branchées. À l'instar des autres hôtels luxueux dans notre portefeuille, nous développons W Al Marjan Island pour répondre aux besoins perçus de nos futurs clients en fournissant des offres exceptionnelles et des expériences inoubliables ».

Dotée de plages de sable blanc s'étendant sur 7,8 km le long du front de mer de 23 km, d'une gamme d'activités et de sports nautiques, l'île d'Al Marjan réinvente la vie luxueuse au bord de l'eau à Ras Al Khaimah.

