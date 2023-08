Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 130 000 $ au Festi Jazz international de Rimouski





QUÉBEC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 132 170 $ au Festi Jazz international de Rimouski , qui se déroule jusqu'au 3 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa première édition en 1986, le Festi Jazz international de Rimouski ne cesse de gagner en popularité. Cette année, de grosses pointures du jazz seront au rendez-vous pour plonger le public dans une ambiance inoubliable.

« Grâce à sa programmation diversifiée et d'une grande qualité, le Festi Jazz est une occasion privilégiée pour les visiteurs et pour la population locale de célébrer la musique. Le temps d'une fin de semaine, la ville entière vibre aux accents du jazz des artistes de renommée internationale et de la relève qui s'y donnent rendez-vous. J'espère que les festivaliers seront nombreux à profiter de cette occasion pour faire de belles découvertes musicales et se laisser surprendre par le talent des artistes de jazz de tous les horizons qui y participeront. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festi Jazz international de Rimouski est devenu un incontournable dans le Bas-Saint-Laurent. Chaque année, des milliers de festivaliers y participent dans une ambiance extraordinaire. Je suis contente que notre gouvernement apporte son soutien à cet événement, qui permet aux artistes de renom et de la relève d'émerveiller un public déjà conquis. Bravo à l'équipe organisatrice pour son professionnalisme sans cesse renouvelé! Votre dévouement est assurément apprécié du grand public. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les rendez-vous qui font la renommée du Bas-Saint-Laurent figure le Festi Jazz international de Rimouski. Ce rassemblement familial dynamise l'industrie événementielle de la région et stimule son économie. C'est une occasion privilégiée pour les amoureux du jazz de vivre leur passion dans un cadre enchanteur. J'invite la population de Rimouski à réserver un accueil des plus chaleureux aux nombreux visiteurs qui y séjourneront. Je souhaite que ceux-ci profitent de leur visite dans la région pour découvrir ses magnifiques paysages et ses captivants attraits touristiques. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relavant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 68 150 $ du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux . L'organisme a également reçu une bonification de 25 220 $ couvrant deux années financières provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relavant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 68 150 $ du programme . L'organisme a également reçu une bonification de 25 220 $ couvrant deux années financières provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

