Vallée de la transition énergétique - Lancement de l'appel d'offres concernant l'autoroute 30, à Bécancour





BÉCANCOUR, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, annoncent la publication de l'appel d'offres pour la réalisation d'une étude d'opportunité pour l'autoroute 30 située sur le territoire de la ville de Bécancour, à l'est de l'autoroute 55.

La réalisation de cette étude permettra au gouvernement de veiller à ce que cet axe autoroutier corresponde aux besoins de circulation futurs, en fonction des projets de développement industriel et urbain dans le cadre de la zone d'innovation Vallée de la transition énergétique.

L'étude a également pour objectif de déterminer les interventions optimales qui devraient être réalisées pour que ce tronçon puisse répondre de façon sécuritaire aux besoins prévisibles de transport routier. Les solutions envisagées devront tenir compte des contraintes à la fois socio-économiques, techniques et environnementales du milieu.

Le vaste secteur touché s'étend sur une quinzaine de kilomètres et comporte plusieurs segments différents, avec leurs intersections, ainsi qu'un chemin de fer.

« Notre gouvernement a de grandes ambitions pour la Vallée de la transition énergétique. Nous préparons le lien routier pour qu'il soit déjà optimal et sécuritaire alors que le développement de la région s'accélérera. L'étude d'opportunité à venir nous permettra de cibler les interventions pertinentes et de répondre aux besoins de transport sur cette importante route située au coeur de Bécancour. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec l'arrivée de la filière batterie à Bécancour, l'augmentation de la circulation est déjà palpable sur ce tronçon de l'autoroute 30 situé entre l'autoroute 55 et le boulevard Alphonse-Deshaies. Et ce n'est qu'un début! J'accueille donc avec enthousiasme l'initiative de la ministre des Transports et de la Mobilité durable de lancer cette étude d'opportunité. Celle-ci permettra de prendre les meilleures décisions?pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Contrats - SEAO 6405-23-AA01

