Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec





QUÉBEC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Isabelle Labranche comme juge de la Cour du Québec.

Mme Isabelle Labranche est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1996. Elle a commencé sa carrière en pratique privée et depuis 2020, elle exerçait sa profession au sein du cabinet Therrien, Couture, Joli-Coeur. Mme Labranche occupera ses fonctions principalement à la Chambre civile à Saint-Hyacinthe.

31 août 2023 à 08:44

