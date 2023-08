Goldflare entame une seconde phase de forage sur le projet goldfields





PIEDMONT, QC / ACCESSWIRE / le 31 août 2023 - Goldflare Exploration inc. (TSXV:GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») annonce le démarrage d'une seconde phase de forage sur le projet Goldfields faisant suite à un premier résultat à haute teneur de 15,36 g/t sur 7,05 mètres incluant un intervalle de 103,86 g/t sur 1 mètre provenant du sondage AIG-23-13. La Compagnie fournit une mise à jour des travaux en cours sur les projets Goldfields et Condor et se prépare à faire progresser ces deux projets localisés dans l'extension de la faille Porcupine-Destor, dans le camp minier de Rouyn-Noranda.

Projet Goldfields

La propriété Goldfields contient une forte densité d'indices aurifères historiques forés dans un secteur situé environ 500 mètres à l'ouest de la fosse projetée pour l'exploitation du gisement Fayolle. Les derniers travaux de modélisation effectués par Goldflare sur le gîte Goldfields montre une orientation générale des structures minéralisées nord nord-est. Cette nouvelle compréhension de la géométrie est comparable à l'orientation quasi nord-sud du gisement de la Mine Yvan Vézina située environ 10km plus à l'ouest le long de la faille Porcupine Destor. Exploitée de 1982 à 1988, la mine a produit 1 095 191 tonnes à une teneur de 3,72 g/t (sigeom.mines.gouv.qc.ca). Les travaux suivants ont été réalisés sur la propriété durant le dernier trimestre :

L'ensemble des résultats de la compagne de la phase 1 du programme de forage 2023 ont été reçus. Sept (7) sondages totalisant 1 816 mètres ont été forés pour valider la position de certaines teneurs historiques. Un résultat signifiant, 15,36 g/t sur 7,05 mètres incluant un intervalle de 103,86 g/t sur 1 mètre , a été obtenu du sondage AIG-23-13 près du contact avec le mort-terrain. Ce résultat provient d'analyse par tamisage métallique d'un quart de carotte.

, a été obtenu du sondage AIG-23-13 près du contact avec le mort-terrain. Ce résultat provient d'analyse par tamisage métallique d'un quart de carotte. Un résultat isolé de 1,38 g/t sur 1.5 mètres a été obtenu dans le sondage AIG-23-11. Cinq autres sondages ont recoupé d'un à deux intervalles variants entre 0,35 et 0.7 g/t sur 1m (tableau complet des résultats en annexe).

À la suite de ces résultats, une réinterprétation des structures minéralisées et une modélisation 3D ont servi de base pour la planification de la seconde phase de forage. La seconde phase de forage utilisera des directions variant de franc est à sud-est. L'objectif initial est de tester l'influence de la haute teneur du AIG-23-13 à l'aide d'une série de sondages courts, d'une longueur de moins de 100 mètres qui seront fait à un espacement variant de 12 à 25 mètres.

Le permis de forage inclut 21 emplacements qui serviront éventuellement à définir l'ensemble de la zone jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres et à tester d'éventuelles structures parallèles ou l'extension latérale de la zone connue.

Projet Condor

Le projet Condor, situé à plus de 4km l'ouest de Goldfields a été couvert à date par 30 sondages totalisant 3943 mètres. Le programme s'est déroulé par intermittence entre novembre 2021 et janvier 2023. L'objectif visé était de tester différentes cibles de prospection géophysique et géochimique distribués sur un secteur d'environ 4km2 dans le pluton de Cléricy. La minéralisation aurifère disséminée identifiée est encaissée dans un réseau de dykes de syénite porphyrique fortement altérée en hématite qui recoupe la masse intrusive principale du pluton de Cléricy.

Une série de 9 intervalles minéralisés provenant de 7 sondages ont été rééchantillonnés par un quart de carotte pour une analyse par tamisage métallique. Les résultats initiaux varient entre 0,25 g/t et 2,56 g/t sur des largeurs de 1 à 6 mètres. Le type d'analyse est basé sur une pulvérisation complète de l'échantillon, assurant une libération et une homogénéisation plus complète de la roche. Les analyses pondèrent l'effet de particules d'or grossier dans l'échantillon

Dans l'ensemble, quatre intervalles ont montré une augmentation importante de la teneur alors quatre intervalles ont vu la teneur coupée de plus de 50%. L'exercice a permis d'obtenir une valeur de 4 g/t sur 0,85m dans le sondage CDR-23-29. Les résultats ont mis en évidence la distribution inégale de l'or dans les échantillons. Des modifications seront apportées au broyage et la pulvérisation des échantillons lors des programmes futurs.

Les résultats obtenus durant le programme de forage valident les méthodes et l'approche d'exploration. L'interprétation des structures minéralisées offrent déjà plusieurs possibilités de suivi dans des secteurs non explorés.

Le président et directeur général Ghislain Morin déclare : « Le secteur de la propriété Goldfields voit un regain d'activité avec les travaux de pré-développement qui progresse sur le site Fayolle d'Iamgold. L'ampleur des travaux de préparation de la fosse nous a mené à planifier un accès indépendant plus direct et sécuritaire pour avoir accès au terrain. Avec l'information que nous avons en main, nous sommes confiant de réaliser des gains importants en termes de teneur et de continuité du système minéralisé de Goldfields. Les résultats à venir aideront la société à poursuivre ses efforts de financement. »

Résultats et méthodologie

Tableau 1 : calcul des moyennes pondérées, projet Goldfields

Tableau 2 : Position de forage 2023, projet Goldfield

Tableau 3 : Résultat d'analyse par préparation standard (FA) et tamisage métallique (MET)

Tableau 4 : Position de forage 2021- 2023, projet Condor

QAQC

Les positions de forage ont été relevées par GPS Garmin avec une précision à l'intérieur de 3 mètres. Un instrument EZ-TRAC de Reflex a été utilisé pour établir le tracé du forage. L'examen, la description et la prise d'échantillons sont réalisés sur la propriété. Les échantillons ont été livrés à Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda. L'analyse se fait par pyroanalyse avec collecte de l'or par le plomb sur un sous-échantillon de 30 grammes pris dans une fraction pulvérisé de 250 grammes. La valeur analysée est obtenue par une procédure de dissolution à l'eau régale et dosage par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) pour des résultats inférieurs à 3 g/t. Les résultats supérieurs à 3 g/t sont réanalysés et déterminés par gravimétrie.

Les échantillons analysés par tamisage sont préparés à partir d'un échantillon complet pulvérisé et tamisé à 100 mailles (149 µm). Les fractions inférieures et supérieures à 100 mailles sont analysées séparément par pyroanalyse avec une finition gravimétrique. Le résultat final est une moyenne pondérée des deux fractions.

Des échantillons de blancs, des standards certifiés, de duplicatas de préparation et de duplicatas d'échantillons sont insérés dans la chaîne d'échantillons.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no770), consultant principal pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

