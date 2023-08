Freshworks dévoile sa nouvelle Customer Service Suite alimentée par l'IA générative de Freddy





Freshworks Inc., (NASDAQ: FRSH) annonce la lancement de sa Customer Service Suite qui comprend des bots en libre-service, une messagerie conversationnelle pilotée par des agents dédiés et une gestion automatisée des tickets dans une solution tout-en-un. Regroupant Freshchattm, Freshdesktm et la technologie d'intelligence artificielle générative Freddy AI, la Customer Service Suite (ou CS Suite) de Freshworks favorise une expérience de support client moderne accessible à tout type d'entreprise ? de la PME à la société internationale ? et permet à ces dernières de bénéficier d'une tarification évolutive.

Dans le cadre de la 5e édition de l'étude State of AI in the Enterprise menée par le cabinet Deloitte, 94 % des dirigeants d'entreprise interrogés s'accordent à dire que l'IA contribuera fondamentalement à la réussite des entreprises pour les cinq prochaines années. En parallèle, 42 % d'entre eux considèrent que la mise en place de ces technologies d'IA au sein de l'entreprise constitue un obstacle à cet égard. La CS Suite de Freshworks est une solution évolutive, simple à mettre en place et facile d'utilisation pour les entreprises qui cherchent à tirer parti de l'IA pour fidéliser et répondre efficacement aux demandes de leurs clients.

« Chez Freshworks, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui anticipent les besoins de nos clients. Notre nouvelle CS Suite s'appuie essentiellement sur la technologie d'IA générative et permet aux entreprises d'automatiser les résolutions de problèmes des clients, de décupler la productivité des agents et de prendre des décisions éclairées rapidement, le tout pour un prix accessible à toutes les entreprises », déclare Prakash Ramamurthy, Chief Product Officer de Freshworks.

La Customer Service Suite de Freshworks fait suite à la mise sur le marché des services Freddy Self Service, Copilot et Insights, en juin dernier. Ces derniers ont apporté des améliorations en matière d'IA générative à un large éventail de produits Freshworks ; la CS Suite s'appuie donc largement sur ces améliorations, ainsi que sur celles apportées en mars grâce à Freddy AI, lesquelles réduisent déjà de plus de 80 % le temps nécessaire aux agents pour effectuer certaines de leurs tâches.

En outre, grâce aux fonctionnalités de Freddy AI inclues dans la Customer Service Suite de Freshworks, les entreprises peuvent ainsi :

Automatiser et personnaliser les services en libre-service sur l'ensemble des canaux. Les bots alimentés par l'IA de Freddy Self Service fonctionnent sur tous les canaux de communication pour aider les clients à trouver rapidement des réponses à leurs questions. La répartition de tickets est ainsi plus rapide, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une meilleure expérience grâce à des résolutions personnalisées.

Stimuler la productivité et la collaboration entre les agents. Freddy Copilot permet d'orienter les agents en leur suggérant des types d'actions à effectuer en fonction de la situation donnée ; il favorise également une rationalisation des flux de travail et permet aux agents de dispenser un service précis et personnalisé. En outre, son intégration à un système avancé de gestion des tickets contribue à rendre le travail d'équipe plus transparent entre les différents services.

S'appuyer sur des informations pertinentes pour prendre des décisions éclairées. Freddy Insights analyse continuellement les données pour relever les potentiels problèmes et les enjeux principaux, ce qui lui permet de générer des rapports en s'appuyant sur les prompts des conversations menées entre les bots et les clients.

Par ailleurs, cette CS Suite tout-en-un offre aux entreprises la possibilité d'améliorer leur support client en le dotant de fonctionnalités avancées qui permettront aux agents de stimuler leur productivité et aux clients de bénéficier d'expériences plus personnalisées.

Pour bénéficier d'une séance d'essai gratuite pour apprendre à maîtriser la nouvelle Customer Service Suite de Freshworks, rendez-vous sur notre site web en cliquant ici.

À propos de Freshworks

Avec pour objectif de rendre simplement et rapidement heureux ses clients comme ses salariés, Freshworks apporte une approche innovante dans la création et la proposition de solutions logicielles abordables, prêtes à l'emploi et conçues pour l'utilisateur final. Basées à San Mateo en Californie, les équipes Freshworks opèrent depuis 13 pays répartis dans le monde pour accompagner plus de 50 000 clients tels que Bridgestone, Chargebee, DeliveryHero, ITV, Klarna, Multichoice, OfficeMax, Taylor Made et Vice Media. Pour d'informations, visitez le site www.freshworks.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

© 2023 Freshworks Inc. Tous droits réservés. Freshworks et les logos qui lui sont associés sont des marques ou des marques déposées de Freshworks Inc. Tous les autres noms d'entreprises, de marques ou de produits sont susceptibles d'être des marques ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

31 août 2023 à 08:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :