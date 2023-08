Prothèse d'épaule : une première mondiale naviguée en réalité mixte par 2 médecins à Strasbourg avec Shoulder+ de Pixee Medical





Dr. Antoni, assisté du Dr. Dordain, a réalisé jeudi 31 août 2023 la première navigation mondiale d'un implant d'épaule à la Clinique de l'Orangerie à Strasbourg (France). Une première rendue possible grâce à Shoulder+ de Pixee Medical, pionnier de la technologie de navigation en réalité augmentée pour la pose d'implants orthopédiques.

Shoulder+ : une solution de réalité mixte pour les chirurgiens orthopédistes

Faire progresser la chirurgie orthopédique grâce à l'Innovation de la Réalité Mixte, c'est ce que la société Pixee Medical a réalisé en développant ce système de navigation novateur conçu spécifiquement pour l'arthroplastie totale primaire de l'épaule. Le logiciel, intégré aux lunettes de réalité mixte MS HoloLens 2, donne aux chirurgiens la capacité de recevoir des informations précises en temps réel sur le positionnement en 3D de l'implant directement dans leur champ de vision. Ce guidage précis est rendu possible grâce à un suivi 3D des instruments chirurgicaux, piloté par les algorithmes propriétaires de Pixee Medical. Cette solution offre une fonction inédite et unique de transparence, permettant aux chirurgiens de voir les os à travers la peau lors d'interventions chirurgicales mini-invasives et d'augmenter la précision de leur acte. Le bénéfice attendu pour le patient suite à une chirurgie avec Shoulder+ est la précision du positionnement de sa prothèse. Améliorer cette précision contribue à réduire le risque de reprise, à améliorer la fonction de l'articulation et diminuer la douleur post-opératoire. Voir la vidéo de présentation de Shoulder+

Dr. Antoni : "Ayant été impliqué dans les étapes de validation du produit, j'attendais impatiemment de pouvoir proposer à mes patients ce nouvel outil dont l'objectif est d'améliorer la précision de positionnement de l'implant, en comparaison avec une instrumentation chirurgicale standard. Toute la partie de la scapula (l'omoplate) habituellement non visualisée pendant la pose d'une prothèse d'épaule, peut désormais être visualisée dans les lunettes et superposée en temps réel sur le patient, nous offrant un contrôle supplémentaire renforçant la sécurité pour le chirurgien et le patient. Simple d'utilisation et sans matériel encombrant, ce produit s'intègrera facilement dans notre pratique quotidienne. "

Une étape majeure pour Pixee Medical

Shoulder+ a récemment obtenu le marquage CE et est en attente de l'autorisation 510(k) de la FDA, permettant sa commercialisation aux Etats-Unis. Il s'agit de la première extension du portfolio de Pixee pour une nouvelle articulation, mais aussi pour une nouvelle plateforme de visualisation. Aujourd'hui, Pixee prévoit une commercialisation limitée du produit avant le lancement mondial, avec un focus sur l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Le produit sera présenté lors du congrès de l'ICSES à Rome la semaine prochaine et la société a engagé des discussions commerciales avec des distributeurs et des fabricants d'implants qui souhaiteraient proposer le produit à leurs clients afin de leur offrir le meilleur accès à ce marché en pleine croissance des implants d'épaule.

À propos de Pixee Medical

Pixee Medical a pour ambition de développer sa position de leader dans le domaine de la pose de prothèses en réalité augmentée et en réalité mixte et de permettre à tous les chirurgiens orthopédiques, grâce aux dernières avancées technologiques, de devenir des chirurgiens augmentés et connectés. Pixee Medical a développé sa plateforme centrée sur le chirurgien avec la conviction que tous les chirurgiens méritent des outils intuitifs pour assister leurs gestes préopératoires pour la pose de prothèse du genou, de la hanche et de l'épaule. L'objectif étant d'éviter des obstacles en termes d'équipement, de consommables, de changement de techniques, de formation, d'équipe supplémentaire ou de temps de procédure plus long. Knee+, le premier produit de la société, a déjà été utilisé dans plus de 4 500 interventions dans plus de 15 pays, dont l'Europe, les États-Unis, l'Australie et, depuis peu, le marché indien, en plein essor. La société prévoit de clôturer un cycle de financement de Série B en septembre pour soutenir sa croissance.

31 août 2023 à 08:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :