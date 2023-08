Intact Corporation financière fait le point sur les feux de forêt et d'autres catastrophes qui ont eu lieu cet été





TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a déployé son plan d'intervention en cas de catastrophe pour soutenir les clients touchés par les feux de forêt qui sévissent actuellement en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. Nous avons déjà entamé le processus de réclamation pour bon nombre de nos clients, et les efforts de reconstruction dans les collectivités touchées débuteront au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

« Nos clients et leurs collectivités traversent une période difficile. Nous mettons tout en oeuvre pour les aider à repartir du bon pied le plus rapidement possible, a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. Nos employés partout au Canada soutiennent les clients en leur fournissant une confirmation des protections et du financement pour leurs frais de subsistance supplémentaires. Notre personnel est sur le terrain dans la mesure du possible pour offrir de l'aide. »

Nous estimons à environ 570 millions1 de dollars avant impôts, soit 2,40 $ par action, le coût des sinistres liés aux catastrophes subis à ce jour au troisième trimestre de 2023 en raison des feux de forêt et d'autres événements météorologiques. Étant donné que les feux de forêt sont toujours actifs, les sinistres réels peuvent différer de cette estimation. Nous publierons une mise à jour au début d'octobre si les sinistres liés aux catastrophes augmentent de façon importante d'ici la fin du trimestre.

Aider les clients au moment où ils ont le plus besoin de nous

Notre équipe est prête à aider les clients à évaluer les dommages et à reprendre leur vie en main.

Les clients peuvent communiquer avec nous en tout temps :

Intact Assurance : Composez le 1 866 464-2424 ou visitez le site www.intact.ca.

belairdirect : Composez le 1 877 270-9124 ou visitez le site www.belairdirect.com.

1 Ces estimés des sinistres sont attribuables à un certain nombre d'événements survenus en juillet et en août, dont aucun n'a atteint le seuil de réassurance prévu par les traités de réassurance en cas de catastrophe d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume?Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États?Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des estimés du coût des sinistres, incluant sur la base du résultat par action, et une description de notre réponse aux feux de forêt. Les expressions telles que « anticiper », « s'attendre à », « croire », « estimer », « pouvoir », « viser », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter » ou d'autres expressions ou mots semblables, ou leur forme négative, indiquent en général des énoncés prospectifs. À moins d'une mention contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de ce communiqué et sont sujets à changement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la perception de la direction des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la société ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Dans le cas du coût estimatif des sinistres et des pertes, en raison de la nature préliminaire de l'information disponible pour la préparation d'estimations, les estimations futures et le coût réel et la catégorisation des pertes et sinistres liés aux événements décrits ci-dessus pourraient être sensiblement différents des estimations courantes.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de la société du deuxième trimestre de 2023 (sections 19 et 20) et du rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (sections 30 à 34), aux notes 10 et 13 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans la notice annuelle de la société datée du 7 février 2023, qui peuvent tous être consultés sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et doivent s'assurer que l'information précédente est considérée avec soins lors de l'examen des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

