Chase Potter, d'AlayaCare, sur la liste 2023 des leaders de demain du Aging Media Network





TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 29 août 2023 / AlayaCare, une plateforme de bout en bout de pointe pour la gestion des soins à domicile, a le plaisir d'annoncer que Chase Potter, vice-président des services professionnels, figure sur la liste 2023 des leaders de demain du Aging Media Network. Cette reconnaissance souligne les contributions exceptionnelles de Chase, sa pensée innovante et son dévouement inébranlable dans le domaine des soins à domicile.

Il a su se démarquer par un leadership et un engagement exceptionnels pour faire progresser le secteur des soins à domicile. Son approche stratégique et avant-gardiste a été déterminante pour le succès d'AlayaCare en tant que pionnière dans ce secteur. Son aptitude à relever des défis complexes, doublée d'une attention particulière à l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux populations vieillissantes, ont fait de lui un véritable précurseur dans ce secteur.

« Les contributions exceptionnelles de Chase, son esprit novateur et son dévouement inébranlable lui ont valu cette reconnaissance bien méritée », a déclaré Adrian Schauer, fondateur et PDG d'AlayaCare. « Son leadership visionnaire a joué un rôle essentiel dans la mission d'AlayaCare, qui est de transformer le paysage des soins à domicile. Nous félicitons Chase pour cette réussite exemplaire et nous nous réjouissons de l'impact qu'il continuera d'avoir sur le secteur. »

La liste 2023 des leaders de demain du Aging Media Network met en valeur la prochaine génération de dirigeants qui redéfinissent le secteur des services aux personnes âgées. Ce programme reconnaît les individus qui ont fait preuve d'un talent, d'un leadership et d'une innovation exceptionnels dans leurs fonctions respectives. L'inclusion de Chase sur cette prestigieux liste réaffirme sa position en tant que moteur de l'évolution des soins à domicile et de proximité.

« C'est un véritable honneur pour moi d'avoir été sélectionné par Aging Media Network comme un membre de la liste 2023 des leaders de demain. », a déclaré Chase Potter. « Cette reconnaissance souligne les efforts de collaboration déployés par l'ensemble du personnel d'AlayaCare en vue de révolutionner le secteur des soins à domicile. Je m'engage à poursuivre notre quête d'excellence et à avoir une influence positive sur la vie des personnes que nous servons. »

L'engagement de Chase à promouvoir de meilleurs résultats en matière de soins et à améliorer l'efficacité opérationnelle a contribué à faire d'AlayaCare un leader mondial dans ce secteur. Sa passion pour les technologies permettant de relever les défis uniques auxquels sont confrontées les populations vieillissantes est en parfaite adéquation avec la mission d'Aging Media Network, qui est de favoriser l'innovation et l'excellence dans le domaine des soins aux personnes âgées.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, et la planification et la vérification des visites. Alliant des solutions traditionnelles et virtuelles de soins à domicile, AlayaCare permet aux soignants du monde entier de se tourner vers l'innovation et les soins de santé du futur. Pour plus d'informations visitez le site www.alayacare.com.

