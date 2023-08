Hurricane Electric étend ses options de transit IP en Europe méridionale et établit un point de présence chez Telesmart à Skopje





Hurricane Electric, le plus grand réseau Internet IPv6 natif au monde, a annoncé aujourd'hui avoir déployé un nouveau point de présence (PoP) chez Telesmart Skopje à Skopje, en Macédoine du Nord, à l'adresse suivante : NN Nikola Parapunov, Skopje 1000, Macédoine du Nord.

Telesmart Skopje est situé à 11,5 miles de l'aéroport international de Skopje, dans le centre économique, culturel et universitaire du pays, siège de l'Institut européen d'innovation et de technologie de l'UE, mis en place dans le but de devenir un facilitateur de l'innovation pour les entrepreneurs, innovateurs et apprenants locaux et de les soutenir et les relier à l'écosystème européen de l'innovation. Cette installation PoP est directement connectée à d'importants noeuds européens, y compris le noeud de Vienne.

La nouvelle installation dessert l'économie en croissance de la Macédoine du Nord grâce à un large éventail de services, notamment des services IP, IP VPN et de colocation. Ce centre de données est basé sur les plus récentes technologies en matière de contrôle climatique, ainsi que de détection et de prévention des incendies. Des unités d'alimentation redondantes garantissent la disponibilité permanente des services. Surveillé 24/7, le centre est équipé d'un contrôle d'accès qui garantit la sécurisation des opérations.

Premier site de Hurricane Electric en Macédoine du Nord, le nouveau PoP est le 6e en Europe méridionale. Pour la région, cela signifie que la fourniture de services de connectivité IP de nouvelle génération bénéficiera d'une amélioration de la tolérance aux pannes, de l'équilibrage de charge et de la gestion des congestions.

Mike Leber, président de Hurricane Electric, a déclaré : « Hurricane Electric est ravi d'offrir à ses clients des options sans précédent de transit IP. Notre société renforce ainsi son engagement à donner aux utilisateurs du monde entier un accès à la connectivité haut débit indispensable dans notre monde en évolution rapide. »

Les clients de Telesmart Skopje et de Skopje et ses environs disposent désormais de toute une série de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau IPv4 et IPv6 de Hurricane Electric via les ports 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) et GigE (1 Gigabit Ethernet). De plus, les clients de l'installation peuvent échanger du trafic IP avec le vaste réseau mondial de Hurricane Electric, qui offre plus de 30 000 sessions BGP avec plus de 10 000 réseaux différents via plus de 300 points d'échange majeurs et des milliers de ports de peering clients et privés.

À propos d'Hurricane Electric

Basée à Fremont (Californie) et considérée comme la plus grande dorsale IPv6 au monde, la société Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6. Au sein de son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 300 points d'échange majeurs et échange directement son trafic avec plus de 10 000 réseaux différents. Utilisant une topologie de fibre optique résiliente, Hurricane Electric dispose de pas moins de cinq routes 100G redondantes traversant l'Amérique du Nord, de quatre routes 100G séparées entre les États-Unis et l'Europe et d'anneaux 100G en Europe et en Asie. Hurricane possède également un anneau autour de l'Afrique et un anneau qui traverse l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric propose des solutions de transit IPv4 et IPv6 sur la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles sont 100GE (100 gigabits/seconde), 10GE et Gigabit Ethernet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://he.net.

31 août 2023 à 06:35

