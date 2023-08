Lynx Air lance le vol inaugural entre Montréal et Las Vegas





MONTRÉAL, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) lancera aujourd'hui son premier vol entre l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) et l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas (LAS), poursuivant ainsi l'expansion rapide de son réseau de Montréal.



Lynx est actuellement la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide au Canada et a récemment ajouté un service entre Toronto et Los Angeles. La compagnie aérienne dessert actuellement 16 destinations au Canada et aux États-Unis.

Le lancement d'aujourd'hui marque le début de l'expansion de Lynx aux États-Unis à partir de Montréal à l'approche de l'automne et de l'hiver. Au cours des prochains mois, Lynx ajoutera à son réseau de Montréal deux destinations supplémentaires aux États-Unis, Orlando et Tampa Bay, et toutes les destinations sont en solde dès maintenant. D'ici décembre 2023, Lynx offrira plus de 8 000 sièges par semaine à travers son réseau nord-américain à destination et en provenance de Montréal. Lynx Air a ajouté Montréal à son réseau en expansion il y a à peine six mois.

« Montréal est l'un de nos marchés à la croissance la plus rapide, car elle a toujours été mal desservie par les transporteurs à bas prix. Nous sommes heureux de répondre à la demande des résidents de Montréal pour plus d'options en matière de transport aérien », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « Nous sommes fiers d'être le seul transporteur à bas prix à offrir des services entre Montréal et Las Vegas. « Que vous voyagiez pour assister à des spectacles de renommée mondiale, pour faire de la randonnée dans les parcs nationaux environnants ou pour tenter votre chance dans les casinos, Lynx vous garantira une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit que Lynx Air ait ajouté Las Vegas à sa liste de destinations. C'est une nouvelle porte d'entrée vers le Nevada : concerts, spectacles et excellents restaurants sont autant d'excellentes raisons de se rendre dans la capitale mondiale du divertissement! En ajoutant cet itinéraire à son offre de services, Lynx Air continue de développer le marché des vols à bas prix au départ de Montréal, ce qui plaira sans aucun doute aux voyageurs d'affaires et de loisirs », a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, Opérations aéroportuaires et développement des services aériens, ADM.

« Las Vegas continue de partager une relation unique et importante avec le marché canadien, d'être l'une des principales sources de voyages internationaux à influencer notre paysage du divertissement et du sport avec des têtes d'affiche importées et l'expansion de la Ligue nationale de hockey », a déclaré H. Fletch Brunelle, vice-président du marketing de la Las Vegas Convention and Visitors Authority. « Nous sommes impatients d'accueillir davantage de voyageurs pour qu'ils puissent ressentir directement cet impact grâce à un accès direct supplémentaire à cette destination. »

Détails du solde

Les tarifs entre Las Vegas et Montréal commencent à 129 $ *, aller simple, taxes et frais inclus. Pour célébrer le vol inaugural d'aujourd'hui, Lynx a lancé un solde de sièges d'une durée limitée offrant jusqu'à 25 % de rabais sur le tarif de base de tous les vols entre Las Vegas et Montréal. La promotion commence le 31 août 2023 et se termine à 23 h 59 (HAE) le 1er septembre 2023. Elle est accessible avec le code promotionnel « FLYUSA ». Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez https://www.flylynx.com/fr-ca/.

Calendrier des vols de Lynx à destination des États-Unis en provenance de Montréal



Aéroport de départ Aéroport d'arrivée Date d'entrée en vigueur Fréquence

PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) HARRY REID DE LAS VEGAS (LAS) 31 ? AOÛT ? 2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM. HARRY REID DE LAS VEGAS (LAS) PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) 31 ? AOÛT ? 2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM. PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) Aéroport international d'Orlando (MCO) 2 ? NOV. ? 2023 LUN.-MAR.-JEU.-DIM. Aéroport international d'Orlando (MCO) PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) 2 ? NOV. ? 2023 LUN.-MAR.-JEU.-DIM. PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) Aéroport international de Tampa Bay (TPA) 17 ? NOV. ? 2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM. Aéroport international de Tampa Bay (TPA) PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU DE MONTRÉAL (YUL) 17 ? NOV. ? 2023 LUN.-JEU.-VEN.-DIM.



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

[email protected]

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone du transporteur aérien afin d'en faire l'un des plus respectueux de l'environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.flylynx.com/fr-ca/ ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

31 août 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :