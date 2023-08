HEC Montréal annonce l'arrivée de Dominique Anglade à titre de professeure associée et coleader à la Direction de la transition durable





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la rentrée universitaire, HEC Montréal annonce qu'elle accueillera Dominique Anglade au sein de son équipe dès septembre. Après une longue carrière dans le milieu des affaires et en politique provinciale, madame Anglade mettra son expérience à contribution à titre de professeure associée et coleader pour faire avancer les actions de l'École en matière de transition durable.

En plus de mettre ses connaissances au bénéfice de la communauté étudiante, dont celle de l'École des dirigeants HEC Montréal, madame Anglade aidera l'École dans sa mission de former des leaders en gestion qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société.

Son mandat consistera notamment à participer à l'élaboration de nouveaux cours, programmes et formations en matière de transition socioécologique destinés aux organisations, aux entreprises et à la communauté étudiante, à établir des liens à l'international avec d'autres institutions qui mènent des recherches dans le contexte de la lutte aux changements climatiques. Dans un esprit de coleadership avec l'équipe de HEC Montréal, elle contribuera à faire en sorte que l'École applique et partage des pratiques exemplaires à ce niveau. Elle s'intéressera particulièrement au rôle des femmes dans cette transformation durable.

Diplômée de Polytechnique Montréal et détentrice d'un MBA HEC Montréal, Dominique Anglade a occupé plusieurs rôles de leadership au cours de sa carrière chez Procter & Gamble, Nortel et McKinsey. Elle a également occupé les postes de présidente-directrice générale de Montréal International, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation de même que vice-première ministre du Québec et cheffe de parti.

Citations

« Je me joins à l'équipe de HEC Montréal avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai l'intention de poursuivre mon engagement dans ce qui est le véritable défi du XXIe siècle à savoir la lutte et l'adaptation aux changements climatiques et la nécessaire transition écologique que l'on doit opérer en tant que société. J'ai trouvé dans toute l'équipe de HEC Montréal des femmes et des hommes, passionnés, agiles et ambitieux. »

- Dominique Anglade, professeure associée et coleader à la Direction de la transition durable, HEC Montréal

« Nous sommes ravis d'accueillir une femme de tête et de coeur de la stature de madame Anglade. Il ne fait nul doute qu'elle saura nous soutenir dans la mise en place des meilleures pratiques dans le cadre de notre plan d'action en développement durable, responsabilité sociale et éthique et que nos étudiantes et étudiants sortiront grandis de leurs échanges avec cette figure importante de la société québécoise et canadienne. »

- Federico Pasin, directeur, HEC Montréal

« La Direction de la transition durable ne pouvait espérer une meilleure alliée dans l'atteinte de ses objectifs. Nous pourrons compter sur l'expertise et l'engagement de madame Anglade afin de former des leaders responsables qui sauront mettre la transition durable au coeur de leurs actions. »

- Luciano Barin Cruz, professeur titulaire, Département de management, et directeur de la transition durable, HEC Montréal

À PROPOS DE HEC MONTRÉAL

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 13 400 étudiantes et étudiants et forme chaque année plus de 9 000 cadres et dirigeantes et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte 36 chaires de recherche, dont 8 chaires de recherche du Canada. Forte de ses 312 membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiantes et étudiants de 145 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 110 000 diplômées et diplômés dans tous les domaines de la gestion.

