Casio s'apprête à lancer un appareil d'observation utéro-cervical et son trépied en Europe





Achèvement des déclarations de conformité au Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR de l'UE) et au Règlement britannique sur les dispositifs médicaux (MDR du Royaume-Uni)

TOKYO, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que le DZ-C100 COLPOCAMERA, conçu pour l'observation et la photographie utéro-cerviales en milieu gynécologique, et son trépied CST-100M sortiront le 5 septembre. Ces produits seront commercialisés par Casio Europe GmbH (Norderstedt, Allemagne) et Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Royaume-Uni). Le logiciel de gestion d'images PC D'z IMAGE Viewer C sera également disponible le même jour.

En mars 2022 au Japon, Casio a lancé le DZ-C100 COLPOCAMERA, qui permet la détection précoce du cancer du col de l'utérus, son trépied CST-100M, pour une utilisation plus simple et plus confortable, et le logiciel D'z IMAGE Viewer C, qui assure une gestion efficace des images. Le DZ-C100 a été très apprécié pour sa capacité à capturer trois types d'images (normale / verte / polarisée) d'une seule pression d'obturateur, pour la façon dont sa fonction de mise au point tactile permet à l'utilisateur de se concentrer sur une zone simplement en la touchant sur l'écran LCD, et la conception du trépied CST-100M, qui rend l'unité facile à stocker et à déplacer dans des espaces confinés.

Les études de conformité avec le Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR UE) et avec le Règlement britannique sur les dispositifs médicaux (MDR UK) pour le DZ-C100 COLPOCAMERA et le trépied CST-100M sont terminées. Ayant désormais publié la déclaration de conformité avec le règlement européen* et la déclaration de conformité avec le règlement britannique*, les ventes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens commenceront le 5 septembre.

*La déclaration de conformité avec le règlement de l'UE et la déclaration de conformité avec le règlement du Royaume-Uni sont émises par le fabricant, Yamagata Casio Co., Ltd.

Casio est ravi de donner suite à son projet d'appareil photo dermatologique et de dermatoscope, déjà disponibles dans certains pays, en élargissant aujourd'hui ses activités avec la COLPOCAMERA pour les gynécologues au Japon et à l'étranger. Ce faisant, Casio s'attend à développer davantage son activité de dispositifs médicaux en continuant à contribuer au domaine médical dans le monde entier.

31 août 2023 à 05:00

