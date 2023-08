Illumination en or pour Leucan est de retour





En septembre, Leucan invite la population à faire partie de son mouvement de solidarité pour le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant.

MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, revient avec l'Illumination en or pour Leucan, un mouvement d'appui et d'admiration à l'endroit des familles touchées par la maladie. À compter de demain, 1er septembre, ainsi que pendant tout le mois de septembre, Leucan présentera une série d'initiatives afin de mettre en lumière les étapes du parcours vers la guérison. La population est invitée à s'afficher en or afin d'envoyer un message puissant d'espoir aux enfants atteints de cancer.

Ayant pour objectif de sensibiliser les gens à la réalité du cancer pédiatrique, Leucan présentera l'histoire de Florence, adolescente de 16 ans, diagnostiquée d'un lymphome de Hodgkin. Cette jeune femme inspirante partagera les étapes de la maladie vers l'annonce de sa rémission en juillet 2023 sous forme d'un journal intime.

Une campagne axée sur les étapes vers la guérison

Cette initiative de sensibilisation, débutée en 2021, axe ses messages sur les étapes du parcours imposées par le cancer pédiatrique. « Le mois de septembre revêt une importance particulière pour nous tous ici à Leucan. C'est le moment où nous prenons le temps de sensibiliser la population aux étapes difficiles que vivent les enfants atteints de cancer et leur famille pendant leur parcours vers la guérison. La maladie transforme leur quotidien à jamais. Le mouvement d'illumination en or, initié par notre Association, permet aux Québécois et aux Québécoises de mettre de la lumière dans la vie de ses familles et de leur lancer un message fort de solidarité et d'amour. », explique Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Florence, une adolescente ayant elle-même traversé les étapes de la maladie incluant chimiothérapie, prélèvement préventif d'ovules, perte de cheveux et nombreuses visites à l'hôpital, sera l'ambassadrice cette année. « Tout a commencé parce que j'avais de grosses bosses dans le cou qui ne partaient pas. J'avais tous les ganglions enflés. Du jour au lendemain, j'ai dû mettre ma vie sur pause. J'avais tellement de rendez-vous médicaux que je n'avais plus le temps d'aller à l'école. À 15 ans, tout ce que tu veux, c'est être à l'école avec tes amis. Moi, à 15 ans, j'ai reçu un diagnostic de cancer. » Aujourd'hui en rémission, la jeune survivante souhaite sensibiliser le plus de gens possibles à la cause.

Au coeur de ce quotidien chamboulé, l'Association occupe une présence rassurante auprès de tous les membres de la famille via une panoplie de services : l'aide financière, le soutien psychologique, l'accompagnement lors du retour à l'école, la massothérapie et l'organisation d'activités pour briser l'isolement. De plus, Leucan investit plus d'un million de dollars par année dans la recherche en oncologie pédiatrique visant à améliorer le taux de survie et à diminuer les effets secondaires.

Un mois en or pour les enfants atteints de cancer

En septembre, l'or, couleur du ruban associé à la lutte contre le cancer chez l'enfant, illuminera la vie des familles qui sont aux prises avec le cancer pédiatrique. La population est invitée à s'afficher avec de l'or et à partager des photos de sa participation en identifiant @leucan et en utilisant le mot-clic #Leucan sur les médias sociaux. Les Québécois et les Québécoises pourront notamment illuminer leur espace de vie d'un éclairage doré (terrasse, salon et extérieur de leur maison) ou encore, porter des vêtements ou des bijoux dorés. Pour tous les détails, la population est invitée à visiter le www.leucan.qc.ca.

À partir du 1er septembre, plusieurs entreprises ainsi que des partenaires de longue date de Leucan de partout au Québec s'afficheront en or par solidarité aux familles touchées par le cancer pédiatrique : ALBI le Géant, Altar Construction, l'Aubainerie, la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, Charles River Laboratoires, Coté Jean et Associés, District Lupel de Trois-Rivières, Domaine Château-Bromont, Fairmont Le Château Frontenac, Groupe Inspire, l'Hôtel Ambassadeur, l'Hôtel Le Concorde, l'Hôtel Universel, la Tour du Stade Olympique, le Groupe Mach, le Théâtre Rialto, le Théâtre St-James et le Théâtre Cartier du Groupe Carosielli et les Hôtels JARO feront vivre le mouvement.

Pattison et Leucan invitent la population à s'illuminer

En plus de s'illuminer en or pour la cause, Pattison Affichage, partenaire de Leucan depuis plus de 10 ans, part à nouveau à la recherche de la plus belle illumination. Parmi toutes les personnes qui publieront leur illumination sur les médias sociaux, une sera sélectionnée et verra sa photo affichée sur le réseau numérique grand format de Pattison Affichage au Québec. Le gagnant de cette initiative sera annoncé le 14 octobre prochain.

Pour de plus amples renseignements sur Leucan et sur le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, visitez le www.leucan.qc.ca

À propos de Leucan

Leucan est une histoire de familles depuis 1978. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'Association offre des services distinctifs et adaptés à plus de 3 300 familles d'enfants atteints de cancer : accueil, soutien affectif et accompagnement, aide financière, massothérapie, animation et accompagnement en salle de jeux, activités sociorécréatives, vie scolaire, fin de vie et suivi de deuil et le Centre d'information Leucan. Outre son siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux régionaux.

