Les groupes thaïlandais CP Group et LDA Capital lancent un nouveau fonds

La famille Jiaravanon, l'une des familles les plus riches d'Asie, qui contrôle Charoen Pokphand Group (« CP Group »), la plus grande société holding diversifiée d'Asie avec plus de 82 milliards de dollars de chiffre d'affaires et LDA Capital (« LDA »), un groupe mondial d'investissement alternatif spécialisé dans les actions structurées, la dette et l'investissement dans les actifs numériques avec plus de 50 sociétés en portefeuille, ont annoncé la création d'une coentreprise par le biais du CPFam-LDA Asia Growth Fund (le « Fonds »). Le Fonds investira dans des sociétés à forte croissance cotées à l'échelle mondiale et pré-IPO sur le marché intermédiaire de l'Asie du Sud-Est et vise 2 milliards USD d'engagements en capital au cours des 12 à 18 prochains mois.

Le Fonds, un partenariat entre LDA et Charoen Energy and Water Asia Co., Ltd (« CEWA »), une filiale de CP Group Family, combinera la vaste expérience accomplie de LDA en matière de partenariats, développement commercial, développement de thèmes, approvisionnement, investissement et gestion des risques grâce aux relations régionales de longue date de CP Group Family avec des chefs d'entreprise prospères et une expertise approfondie du secteur.

CEWA et LDA tireront parti de leur expérience et de leur infrastructure aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est pour fournir aux entreprises en croissance un ensemble de ressources à valeur ajoutée véritablement mondiale et locale, notamment l'exposition à de nouveaux groupes d'investisseurs internationaux, l'accès à des accords de licence et d'exploitation, et des partenariats de distribution commerciale ; le Fonds vise à mettre sur un pied d'égalité les entreprises du marché intermédiaire qui cherchent à se développer et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Anthony Romano, cofondateur de LDA, déclare : « Notre équipe a 20 ans d'expérience dans l'offre de financements flexibles aux entreprises mondiales en croissance qui ont toujours été sous-capitalisées par les banques régionales et les investisseurs locaux. Le partenariat avec CEWA et CP Group Family renforce la capacité de LDA à accéder à des chefs d'entreprise de toute l'Asie du Sud-Est et à fournir les solutions de financement innovantes et flexibles nécessaires pour soutenir la croissance. Je me réjouis de l'impact que le Fonds aura sur la communauté des entrepreneurs dans toute la région, car nous visons à combler ce déficit de financement sur le marché intermédiaire. »

« Notre famille a créé des entreprises en partant du principe que la réussite passe par l'investissement dans la communauté et l'accès à des biens et services de qualité qui améliorent continuellement leur mode de vie. Je pense que le Fonds est une excellente ressource de financement supplémentaire permettant de soutenir les entreprises en croissance et les entrepreneurs en Thaïlande et en Asie du Sud-Est », déclare Chatchaval Jiaravanon, Directeur du Fonds.

À propos de CP Group Family

La famille Jiaravanon gère un conglomérat industriel mondial de premier plan et un bureau de gestion de patrimoine ayant fait ses preuves en gérant plus de 25 milliards de dollars d'actifs, avec un chiffre d'affaires de plus de 82 milliards de dollars et 450 000 employés. Les participations de la famille opèrent dans 8 secteurs d'activité, 14 groupes d'entreprises et 21 pays et économies.

Chatchaval Jiaravanon est le fils de Sumet Jiaravanon, président exécutif de GP Group. Chatchaval, Sumet et leur famille, qui inclut Dhanin Chearavanont, président principal de CP Group, sont actionnaires de CP Group et investissent dans la vente au détail et les télécommunications ; la valeur nette collective de la famille est supérieure à 36 milliards de dollars. Chatchaval est directeur exécutif de C.P. Pokphand Group et membre du conseil d'administration du conglomérat asiatique de communication True Corporation. Il est en outre président et fondateur de Charoen Energy and Water Asia, PDG de Charoen Pokphand Indonesia et propriétaire indépendant du magazine Fortune.

À propos de LDA

LDA Capital est un groupe mondial d'investissement alternatif spécialisé dans les transactions transfrontalières. Notre équipe a consacré sa carrière à des opportunités internationales et transfrontalières, ayant exécuté collectivement plus de 250 transactions sur les marchés intermédiaires publics et privés dans 43 pays, avec des valeurs de transaction globales de plus de 11 milliards USD.

