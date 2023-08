DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING - NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE: Marie Krøyer du 22 septembre 2023 au 18 février 2024





L'histoire de la belle Marie Krøyer (1867-1940) est connue du grand public. Peintre à ses heures, elle se marie avec l'artiste de génie P.S. Krøyer, puis après un divorce retentissant, elle se remarie avec le compositeur suédois Hugo Alfvén. Entretemps, elle abandonne la peinture. Mais peu, en réalité, savent que Marie Krøyer a continué à créer après avoir arrêté de peindre, en réalisant des oeuvres de design et d'artisanat, et l'aménagement de ses maisons.

L'exposition Marie Krøyer met en avant sa créativité en présentant une palette de ses oeuvres : tableaux, dessins, meubles, textiles et design d'intérieur, accompagnés de notes de ses journaux intimes.

LA MAISON COMME OEUVRE D'ART

Ce sont toutefois les trois maisons de Marie Krøyer, situées l'une à Skagen, l'autre à Copenhague, et la troisième en Suède, qui doivent être considérées comme ses oeuvres maîtresses. Ces maisons sont présentées dans l'exposition sous forme de maquettes réalisées par un étudiant de l'École d'architecture d'Aarhus.

Marie Krøyer donne à l'aménagement de ses maisons une dimension internationale, et comme elle fait partie de la colonie d'artistes de Skagen, elle offre son assistance à plusieurs autres artistes dans l'aménagement de leur maison. C'est elle aussi qui se charge de l'aménagement de la nouvelle annexe de l'Hôtel Brøndum de Skagen. Les maisons de Marie Krøyer sont considérées aujourd'hui comme des oeuvres d'art totales conjuguant couleurs, tissus et meubles avec art. Le public verra avec quelle finesse et prédilection Marie Krøyer interprète les formes variées de la nature, par des oeuvres délicates en métal ou des broderies finement détaillées. Marie Krøyer était sensible aux nouvelles tendances et elle contribue elle-même à les définir. Tirant son inspiration du mouvement anglais Arts and Crafts et de la tradition suédoise du Hemslöjd (artisanat domestique), elle se les approprie pour créer sa propre expression artistique. Elle n'en a tiré toutefois aucune reconnaissance à son époque car elle n'exposait jamais ses meubles ni ses dessins.

ÂPRETÉ ET EXPRESSIVITÉ

Si Marie Krøyer arrête de peindre vers 1900, elle est toutefois parvenue à peindre plusieurs oeuvres qui sont présentes dans l'exposition. Les thèmes de ses tableaux s'étendent des paysages et scènes d'extérieur aux arrangements de fleurs et aux scènes d'intérieur évocatrices.

Le style de ses tableaux ne ressemble à aucun autre de son temps. Son style est plus âpre, anguleux et expressif.

INTERDIT AUX FEMMES

Marie Krøyer a été formée dans des écoles d'art privées car, à son époque, les femmes n'avaient pas accès à l'Académie des beaux-arts de Copenhague. En 1886, Studieskolen ouvre un département pour les femmes artistes. Marie Krøyer a participé à sa création.

Appelée la Petite école des peintres, cette école d'art donne aux femmes la possibilité de dessiner et de peindre à partir de modèles vivants.

Comme beaucoup d'autres artistes avant elle, Marie Krøyer fait des voyages d'études pour peindre. Elle part de Copenhague pour visiter le Sjælland du Sud puis le Jutland du Nord où elle peint des paysages, et elle part pour Paris avec Anna Ancher afin de poursuivre sa formation. Durant son voyage de noce en Italie, elle peint ses plus beaux tableaux, et ce seront ses derniers.

UNE AMIE DE LA FAMILLE HIRSCHSPRUNG

La jeune Marie Triepcke était une proche connaissance des fondateurs de la Collection Hirschsprung, Heinrich et Pauline Hirschsprung. Marie Triepcke et leur fils Robert Hirschsprung se fiancent au printemps 1888, mais en juin de la même année elle décide de rompre ses fiançailles. La lettre dans laquelle elle explique la rupture fait partie de l'exposition. Lorsque Marie Triepcke se marie en 1889 avec P.S. Krøyer, artiste que Pauline et Heinrich soutenaient financièrement par l'achat de ses oeuvres, elle est toujours bien reçue par la famille malgré la rupture de ses fiançailles l'année précédente. Aujourd'hui, la Collection Hirschsprung possède plusieurs oeuvres de P.S. Krøyer représentant son épouse, ainsi que quelques-unes de celle-ci qui ont été achetées plus récemment.

L'exposition présente également ces oeuvres de P.S. Krøyer. La collection classique du musée expose en outre le tableau de Bertha Wegmann, Une jeune fille. Portrait de l'artiste Marie Triepcke, oeuvre de 1885 que la Collection Hirschsprung a acquise il y a quelques années et qui est considérée comme une oeuvre maîtresse pour le musée.

FAIRE CONNAÎTRE LES FEMMES ARTISTES DU XIXe SIECLE

Ces dernières années, la Collection Hirschsprung a travaillé de manière ciblée pour mettre en valeur la place des femmes du XIXe siècle dans sa collection. L'exposition Marie Krøyer s'inscrit dans cette évolution.

Elle présente des oeuvres rarement exposées, notamment celles de collections privées en Suède, au Danemark, en Finlande et en Allemagne. Sont également exposées des oeuvres du Musée des Beaux-Arts de Copenhague, de la Bibliothèque royale, du Musée national, de Alfvéngården, de la commune de Leksand, du Musée des Beaux-Arts de Malmö, du Musée des Beaux-Arts de Westküste et de la Collection Hirschsprung.

Dans le cadre de cette collection est publié un catalogue de textes écrits par : Signe Havsteen, Mette Bøgh Jensen, Bridget Alsdorf, Heidi Laura, Therese Stougård, Karin Sidén et Nanna Friis.

L'exposition Marie Krøyer a été réalisée en coopération avec les musées des beaux-arts de Skagen. En 2024, Marie Krøyer sera présentée au musée Prins Eugens Waldemarsudde de Stockholm. La conception architecturale de l'exposition a été réalisée par Mentze Ottenstein.

