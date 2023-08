Rockwell Automation accroît la flexibilité et la sécurité de ses PC embarqués grâce à une nouvelle option de configuration à la commande





BRUXELLES, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce le lancement de ses nouveaux PC embarqués configurables ASEMtm 6300B.Ces nouveaux ordinateurs industriels s'enrichissent de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur solution informatique pour une large gamme d'applications industrielles.

Les utilisateurs peuvent choisir les nouvelles fonctionnalités qu'ils souhaitent incorporer à leur configuration en fonction de leurs besoins, en optant par exemple pour le BIOS compatible avec la technologie Trusted Platform Module (TPM) ou la connectivité longue distance.

Ces PC embarqués sont également disponibles avec des options d'extension de la configuration système (prise en charge de la technologie RAID, par exemple), des ports de communication et des options de stockage telles queCFAST. Ces nouvelles machines configurables « à la commande » sont désormais dotés d'une gamme Intel Atom élargie, avec le processeur x5 et l'introduction de deux nouvelles gammes de processeur Atom dotés d'un ou de deux ports DisplayPort.

Les PC embarqués de la famille ASEM 6300B renforcent la cybersécurité grâce à l'intégration du logiciel ThinManager®. En effet, alors que l'installation de plusieurs ordinateurs exploitant des applications stockées localement et répartis dans un atelier, augmente potentiellement la surface d'attaque et les risques de sécurité, le logiciel ThinManager permet d'exécuter et de gérer les applications à partir d'un emplacement central et sécurisé.

Les unités à montage vertical en rack pour ordinateur ASEM 6300B sont compactes et légères tout en étant puissantes, ce qui en fait une solution idéale pour les applications homme-machine (IHM), les passerelles vers l'Internet industriel des objets (IIoT) et la journalisation de données.

Enfin, ces unités sont disponibles sans ventilateur, et à ce titre, conviennent tout particulièrement aux applications nécessitant peu d'entretien. Des unités refroidies par ventilateur seront proposées pour les opérations industrielles pouvant exiger un refroidissement supplémentaire.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 28 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193791/6300B_Family.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

31 août 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :