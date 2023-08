LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU YUKON INVESTISSENT PLUS DE 8 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE LOGEMENT ABORDABLE À WHITEHORSE





WHITEHORSE, YT, le 30 août 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon fournissent 8,32 millions de dollars pour construire au moins neuf nouveaux logements abordables dans la ville de Whitehorse et permettre d'importants travaux de rénovation et d'amélioration pour une maison de transition pour femmes appelée Kaushee's Place, située près du centre-ville de Whitehorse.

Le gouvernement fédéral verse 5 millions de dollars en financement à la Société d'habitation du Yukon par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) afin de créer au moins neuf logements abordables à Whitehorse. Cette ville fait partie des 41 bénéficiaires du volet des villes de la phase 3 de l'ICRL.

Ce financement découle de l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

De plus, l'annonce d'aujourd'hui prévoit un investissement combiné de 3,32 millions de dollars des gouvernements fédéral et du Yukon pour la rénovation de Kaushee's Place. Des travaux de rénovation sont en cours. Ils comprennent la modernisation extérieure visant à accroître l'efficacité énergétique de l'immeuble, ainsi que l'installation d'un système de pompe à chaleur à eau répartie et d'un système de chauffage de l'eau à énergie solaire. C'est la première fois que ce type de système de chauffage et de climatisation est installé dans le Nord. Les rénovations devraient être achevées d'ici juin 2024.

Kaushee's Place offre cinq logements de transition et 18 places d'hébergement pour des femmes et des personnes de diverses identités de genre victimes de violence à Whitehorse. Toutes les places d'hébergement sont offertes gratuitement et les logements sont proposés sur la base d'un loyer proportionnel au revenu des locataires. Le personnel est toujours disponible par téléphone ou en personne pour offrir un soutien sans jugement, des services de défense des droits, de l'accompagnement et des recommandations aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre qui ont été victimes de violence, qu'elles soient résidentes ou non de l'immeuble.

Le financement fourni pour Kaushee's Place comprend ce qui suit :

2,89 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement;

433 000 $ et du financement d'exploitation continu du gouvernement du Yukon , notamment :

du financement d'exploitation continu du gouvernement du , notamment : 297 000 $ en capital du Fonds de développement communautaire du Yukon ;

;

61 000 $ en capital de la Société d'habitation du Yukon ;

;

75 000 $ en améliorations énergétiques et en remboursements de la TPS du Centre des solutions énergétiques et climatiques du Yukon .

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements et au Fonds national de co-investissement pour le logement, les gens de Whitehorse auront un endroit où élever leurs enfants et où obtenir des services de soutien essentiels quand ils en ont besoin. Ces programmes permettront d'augmenter le nombre de logements abordables disponibles et de soutenir les personnes dans le besoin. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans le logement abordable est plus important que jamais. Par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, nous soutenons les améliorations apportées à Kaushee's Place, qui offre des logements sûrs et stables aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre. En outre, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous investissons dans la création de neuf nouveaux logements abordables à Whitehorse. Les améliorations et les logements annoncés aujourd'hui ne sont que deux exemples de ce que nous pouvons réaliser avec nos partenaires. J'attends avec impatience l'achèvement de ces travaux et l'impact positif qu'ils auront sur notre communauté! » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« Comme de nombreuses juridictions au Canada, le Yukon connaît une forte demande de logements. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada et à la Ville de Whitehorse pour développer des options de logement qui mettront en avant notre approche du logement communautaire, laquelle est centrée sur le renforcement de l'intégration sociale et des réseaux de soutien. Nous continuons à travailler dans un esprit de collaboration et d'innovation afin que tous les habitants du Yukon puissent avoir accès à un logement sûr et abordable. » - L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Ces investissements soutiendront nos efforts continus pour fournir efficacement des services, de l'hébergement et un soutien aux personnes et aux familles que nous aidons et qui sont en situation de crise. Nous nous réjouissons de disposer d'un immeuble efficace sur le plan énergétique, ce qui nous permettra d'apporter un soutien accru aux femmes, aux personnes de diverses identités de genre et à leurs enfants qui fuient la violence. Nous espérons réaliser des économies grâce aux améliorations des performances énergétiques, qui permettront de réduire les coûts énergétiques de plus de 50 % et les émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 %. Gunalchéesh à nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces projets. » - Michelle Parsons, directrice générale de Kaushee's Place

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

Le gouvernement du Yukon , par l'entremise de la Société d'habitation du Yukon , exécute des initiatives en matière de logement et de programmes afin de répondre aux besoins en hébergement des gens partout sur le territoire. La Société d'habitation du Yukon a reçu du financement de l'ICRL au nom de la Ville de Whitehorse .

, par l'entremise de la Société d'habitation du , exécute des initiatives en matière de logement et de programmes afin de répondre aux besoins en hébergement des gens partout sur le territoire. La Société d'habitation du a reçu du financement de l'ICRL au nom de la . Apprenez plus sur la Société d'habitation du Yukon .

Liens connexes :

