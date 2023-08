Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Mme Anne Racine est nommée, à compter du 5 septembre 2023, sous-ministre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Mme Racine est sous-ministre du ministère du Travail.

Ministère du Travail

Mme Isabelle Merizzi est nommée, à compter du 5 septembre 2023, sous-ministre du ministère du Travail. Mme Merizzi est sous-ministre adjointe au ministère de la Famille.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Maude Miron Bilodeau est nommée, à compter du 11 septembre 2023, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Miron Bilodeau est avocate au Barreau du Québec.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Manuelle Oudar est nommée de nouveau présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Claude Beauchamp est nommé de nouveau vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Julie Cerantola est nommée, à compter du 2 octobre 2023, vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Cerantola est secrétaire générale de cette commission.

Mme Anouk Gagné est nommée, à compter du 2 octobre 2023, vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Gagné est vice-présidente de cette commission.

Université du Québec à Montréal

M. Louis-Sébastien Guimond est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

30 août 2023 à 17:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :