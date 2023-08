Le 31 août, Couche-Tard offre un rabais supplémentaire de 10 sous sur l'essence à l'occasion de la Journée Couche-Tard





La célébration mondiale se poursuit avec une promotion surprise sur l'essence entre 16 h et 19 h.

MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - La chaîne mondiale de dépanneurs Couche-Tard offre encore plus d'économies à ses clients à l'approche de la fête du Travail avec un rabais surprise sur l'essence à l'occasion de la Journée Couche-Tard. Entre 16 h et 19 h le jeudi 31 août, les clients québécois pourront obtenir un coupon économiser jusqu'à 10 sous par litre* dans plus de 500 établissements Couche-Tard. Ceci est en plus de profiter du rabais de 50 % offert sur les repas chauds et les breuvages sélectionnés* ainsi que 50% sur la recharge électrique et les lavages de voiture entre 6 h et 16 h *.

« Un événement comme la Journée Couche-Tard ne serait tout simplement pas complet sans des économies à la pompe, a déclaré Pierre Peters, Vice-Président aux Opérations du Québec. À l'approche de la fin de semaine de la fête du Travail, nous sommes fiers de rendre hommage à la loyauté inébranlable de nos clients et de stimuler l'énergie et l'enthousiasme suscités par la Journée Couche-Tard en leur offrant des économies encore plus spectaculaires. »

Pour donner le coup d'envoi aux festivités, Couche-Tard offrira un rabais de 50 %** sur une variété de repas chauds et fraîchement préparés, comme des sandwichs et des déjeuners chauds, ou des pointes de pizza et des hot-dogs, ainsi que sur les breuvages de 6 h à 16 h (heure locale).

Le rabais sur l'essence ne sera offert que dans les magasins Couche-Tard participants au Québec. Pour savoir si votre magasin Couche-Tard local participe à la Journée Couche-Tard, visitez le site https://www.couche-tard.com/journee-couche-tard.

* Les coupons seront distribués le 31 août 2023 de 16 heures p.m. à 19 heures p.m.

Jusqu'à épuisement des stocks aux magasins essence participants du Québec opérés par Couche-Tard. Les rabais sur l'essence sont applicables sur un minimum d'achat de 25 litres sur l'essence de tous les grades (maximum 75 litres). Des taxes peuvent s'appliquer.

*La réduction de 50% sur la recharge électrique débute le 31 août à 6h00 (heure locale) et se termine à 16h00 (heure locale) dans les établissements participants du Québec opérés par Couche-Tard. La réduction peut être utilisée au terminal de paiement.

*La réduction de 50% sur le lavage de voiture débute le 31 août à 6h (heure locale) et se termine à 23 h 59 (heure locale) dans les établissements participants du Québec opérés par Couche-Tard. La réduction s'applique à tous les types de lavage (Budget, Standard, Premium et Ultime). Elle peut être utilisée au terminal de paiement ou à l'intérieur du magasin."

*50% de réduction, soit la moitié de réduction, sur les repas chauds, y compris les sandwichs chauds Couche-Tard, les items sur le grill et les pointes de pizza, ainsi que sur les breuvages en fontaine, breuvages chauds et glacés.

À propos de Couche-Tard

Couche-Tard est un chef de file mondial de la commodité et de la mobilité qui exerce des activités dans 25 pays et territoires, avec plus de 14 400 magasins, dont environ 11 000 qui proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, il est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Il a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 128 000 personnes sont employées dans l'ensemble de son réseau.

