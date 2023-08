AVIS AU PUBLIC - Fermeture du pont Alexandra aux automobilistes





GATINEAU, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé à la circulation automobile pour y effectuer des travaux essentiels de réhabilitation et de réparation. Ces travaux sont nécessaires pour que le pont Alexandra demeure en service et sécuritaire pour ses usagers jusqu'à sa déconstruction. La fermeture débutera une fois que la traverse des Chaudières sera rouverte et aura lieu pendant la période suivante :

du lundi 2 octobre 2023, à 2 h, jusqu'en automne 2024

Durant cette période, une voie demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Comme SPAC l'a annoncé précédemment, la promenade piétonne et les joints d'articulation feront l'objet de travaux de réparation pour assurer la sécurité du pont. SPAC stabilisera aussi la structure du pont afin qu'il puisse être démonté en toute sécurité dans le cadre du projet de remplacement. Une fois le projet achevé, la promenade piétonne offrira un passage plus sécuritaire aux piétons et aux cyclistes.

SPAC travaille en collaboration avec ses partenaires pour assurer une planification adéquate du projet et ainsi atténuer le plus possible les perturbations qu'aura le projet sur la circulation. Les usagers sont invités à se tenir informés des travaux qui seront effectués sur les ponts et des fermetures de voies en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

30 août 2023 à 16:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :