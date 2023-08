Xinhua Silk Road : Fenjiu se démarque au salon des produits de base et de l'industrie sino-eurasien





PÉKIN, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co., Ltd. a participé au salon des produits de base et de l'industrie sino-eurasien de 2023, qui s'est tenue à Urumqi, la capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, du 17 au 21 août.

Au cours de l'exposition, de nombreux exposants et visiteurs du monde entier ont visité le pavillon, ont goûté au Fenjiu et ont découvert la culture derrière l'alcool. L'histoire profonde et le goût délicat du Fenjiu ont impressionné les participants de l'exposition.

Ils ont également beaucoup aimé le cocktail fait avec du Fenjiu.

Selon la société, Fenjiu a introduit de nouvelles façons de boire et de créer de nouveaux scénarios de consommation, faisant en sorte que plus de gens apprécient cet ancien baijiu chinois.

Sous le thème « Promouvoir l'esprit de la Silk Road, renforcer la coopération eurasienne », l'exposition a attiré plus de 1300 entreprises de 26 provinces, régions et municipalités de Chine et de 40 pays et régions d'outre-mer.

