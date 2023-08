Sécuriser nos approvisionnements énergétiques - Les gouvernements de l'Ontario et du Québec soutiennent un nouvel accord d'échange d'électricité





QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et de l'Ontario soutiennent un nouvel accord visant l'échange annuel d'une puissance de 600 mégawatts (MW) entre Hydro-Québec et la S ociété indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) de l'Ontario, lequel optimisera l'utilisation de la capacité de production d'électricité existante dans les deux provinces.

Aujourd'hui, lors de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Énergie de l'Ontario, M. Todd Smith, se sont joints au directeur principal - Transactions énergétiques et activités commerciales d'Hydro-Québec, M. Simon Bergevin, et à la vice-présidente des relations avec les entreprises de la mobilisation des parties intéressées et de l'innovation de la SIERE, Mme Carla Nell, ces derniers ayant signé un protocole d'entente alors que les deux parties travaillent à la conclusion d'un accord définitif.

Cet accord d'échange de puissance électrique est possible parce que l'Ontario et le Québec ont des pointes saisonnières complémentaires quant à la demande d'électricité. La demande de pointe de l'Ontario a lieu en été, principalement en raison de la climatisation pendant les journées chaudes, et celle du Québec en hiver, en particulier à cause de l'utilisation du chauffage électrique lors des journées froides. En conséquence, les deux provinces disposent chacune d'une capacité excédentaire durant la période de pointe de consommation d'électricité de l'autre province, qui peut être échangée pour réduire la nécessité de construire une nouvelle capacité de production.

Dans le cadre de cet accord préliminaire, Hydro-Québec et la SIERE procéderont à un échange annuel de capacité de 600 MW. La SIERE fournira 600 MW à Hydro-Québec en hiver, et Hydro-Québec procurera l'équivalent à la SIERE en été. L'Ontario aura également la possibilité de mettre en réserve une partie des 600 MW de capacité estivale fournis chaque année pour les utiliser au cours de n'importe quelle période estivale future pendant la durée de l'accord, ce qui permettra à la province de mettre en banque de la capacité jusqu'à ce qu'elle soit requise.

D'une durée maximale de dix ans, l'accord consistera en un échange de puissance, sans qu'aucun paiement ne soit exigé par l'une ou l'autre des parties, ce qui protégera les consommateurs des deux provinces. Sous réserve des modalités de l'entente finale, le nouvel accord pourrait entrer en vigueur dès la prochaine saison hivernale.

Hydro-Québec et la SIERE ont également convenu de collaborer pour explorer la possibilité de renforcer les lignes de transport d'électricité entre le Québec et l'Ontario, et pour en accroître le nombre. Travailler à des solutions permettant de répondre aux charges croissantes en Abitibi et dans la région de Timmins figure aussi parmi les priorités des deux parties, tout comme le fait d'étudier la possibilité d'améliorer la capacité de transport d'électricité entre Montréal et Toronto.

Citations :

« Avec l'augmentation de la demande en énergie, on doit adopter plus de mesures d'efficacité et d'intelligence énergétiques afin de mieux gérer la pointe de consommation électrique. L'entente de partage entre Hydro-Québec et la SIERE est un bel exemple de collaboration, qui permettra au Québec et à l'Ontario de répondre aux enjeux de la transition énergétique tout en décarbonant leurs économies. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement a choisi d'être ouvert aux affaires, ce qui a donné lieu à des investissements sans précédent dans toute la province, qu'il s'agisse de véhicules électriques, de fabrication de batteries, de minéraux essentiels ou d'acier vert. Cet accord s'inscrit dans le cadre de notre plan intitulé Stimuler la croissance de l'Ontario . Il permettra d'utiliser au mieux la capacité de production d'électricité existante dans chacune de nos provinces, alors que l'Ontario continue de développer son réseau fiable, abordable et propre pour alimenter en électricité le prochain grand investissement international, les nouveaux logements qui y sont construits et les industries qui se développent et s'électrifient. »

Todd Smith, ministre de l'Énergie

« Pour soutenir la décarbonation et la croissance du Québec, il faudra augmenter de manière importante le volume d'électricité disponible. Ça va passer par un accroissement de la production et une réduction de la consommation, mais aussi par des ententes avec nos voisins, comme celle annoncée aujourd'hui. Puisque les moments de l'année durant lesquels les besoins de puissance sont les plus élevés n'arrivent pas en même temps en Ontario et au Québec, on travaillera avec nos partenaires pour mieux gérer notre réseau, au profit de tous. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

« La transition énergétique en cours souligne l'importance de la collaboration interprovinciale. Nous tirons parti de la complémentarité de nos réseaux électriques pour offrir une plus grande souplesse dans la garantie de la fiabilité, sans coûts supplémentaires pour les contribuables. »

Lesley Gallinger, présidente-directrice générale de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

Faits saillants :

Il existe six interconnexions entre les réseaux de transport du Québec et de l' Ontario . Celles actuelles ont une capacité totale combinée d'environ 2 775 MW.

. Celles actuelles ont une capacité totale combinée d'environ 2 775 MW. Les réseaux électriques du Québec et de l' Ontario figurent parmi les plus propres au monde : le Québec est principalement alimenté par l'hydroélectricité, alors que l' Ontario reçoit la majorité de son approvisionnement en électricité propre par le nucléaire, l'hydroélectricité et la production d'énergie renouvelable.

figurent parmi les plus propres au monde : le Québec est principalement alimenté par l'hydroélectricité, alors que l' reçoit la majorité de son approvisionnement en électricité propre par le nucléaire, l'hydroélectricité et la production d'énergie renouvelable. Bien qu'ils répondent à leurs propres besoins énergétiques, le Québec et l' Ontario participent à des échanges d'électricité avec les provinces et les territoires voisins afin d'optimiser la production excédentaire et de maintenir les coûts à un niveau bas pour les consommateurs.

participent à des échanges d'électricité avec les provinces et les territoires voisins afin d'optimiser la production excédentaire et de maintenir les coûts à un niveau bas pour les consommateurs. En vertu de l'accord actuel d'échange d'énergie électrique entre le Québec et l' Ontario , la SIERE peut demander une capacité de 500 MW au Québec jusqu'en 2030. L' Ontario maintiendra cette option dans le cadre du nouvel accord.

, la SIERE peut demander une capacité de 500 MW au Québec jusqu'en 2030. L' maintiendra cette option dans le cadre du nouvel accord. Douze mois avant le début de chaque année contractuelle, Hydro-Québec et la SIERE peuvent convenir d'augmenter la puissance échangée en fonction de la disponibilité de l'énergie.

