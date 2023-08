L'Association Canadienne du Vapotage félicite les amendements proposés par la Saskatchewan à la Loi sur le contrôle du tabac et des produits de vapotage





BEAMSVILLE, Ontario, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministère de la Santé de la Saskatchewan propose des amendements à la Loi sur le contrôle du tabac et des produits de vapotage. L'Association Canadienne du Vapotage (ACV) soutient les changements envisagés qui incluent l'augmentation de l'âge minimum pour acheter de 18 à 19 ans, des clarifications sur les termes promouvoir et annoncer, et la suppression des échantillons dans les points de vente de produits de vapotage réservés aux personnes majeures. Les modifications visant à restreindre la publicité visible par le public sont une progression raisonnable de la réglementation pour protéger les jeunes contre l'exposition et l'incitation au vapotage. L'amendement proposé permettra à la province de prendre des mesures d'application conformes à la Loi fédérale sur le tabac et les produits de vapotage.

L'ACV encourage des amendements supplémentaires à la Loi sur le contrôle du tabac et des produits de vapotage, ces recommandations incluent :

Renforcer les réglementations sur les lieux de vente des produits aromatisés. La Saskatchewan devrait limiter les ventes de produits aromatisés aux magasins spécialisés réservés aux personnes majeures. Les magasins spécialisés devraient être définis comme :

a. 85 % ou plus des ventes du magasin sont des produits de vapotage.

b. Le magasin doit avoir sa propre entrée pour accéder aux produits de vapotage (c'est-à-dire qu'une salle ne peut pas être ajoutée à un magasin existant).

c. Le magasin doit interdire l'entrée à toute personne de moins de 19 ans. Mettre en place un système de licences et adopter des sanctions plus sévères pour les violations réglementaires.



Ces amendements permettraient une application plus proactive et plus ferme, tandis que la conséquence de perdre l'autorisation de vendre des produits de vapotage agirait comme un puissant dissuasif. "L'ACV félicite la Saskatchewan pour l'alignement de ses réglementations en matière de marketing et de promotion avec celles du gouvernement fédéral. Avec les réglementations les plus robustes au monde pour protéger notre jeunesse, il est important que les provinces synchronisent leurs actions législatives avec les normes nationales, renforçant ainsi les efforts et les ressources d'application", a déclaré Darryl Tempest, Conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV.

Les preuves indiquent clairement que le vapotage à la nicotine réduit considérablement les risques associés au tabac combustible. La Saskatchewan a habilement trouvé un juste milieu, garantissant la sécurité de sa jeunesse tout en préservant l'accès aux options de réduction des méfaits pour les fumeurs adultes. L'ACV espère que la province prendra en compte certaines de ses recommandations pour la protection de la jeunesse dans les futurs amendements.

Contact - Darryl Tempest, Government Relations Counsel to the CVA, [email protected]

30 août 2023 à 16:20

