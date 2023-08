Altasciences finalise avec succès la phase I de l'essai du nouveau composé d'Ischemix pour le traitement des lésions cérébrales traumatiques (LCT)





Altasciences a le plaisir d'annoncer l'achèvement d'un essai de phase I du nouveau médicament candidat cytoprotecteur exclusif d'Ischemix Inc., le CMX-2043 destiné au traitement des lésions cérébrales traumatiques sévères. L'essai a été réalisé dans les installations cliniques d'Altasciences à Montréal.

Cet essai de phase I a été réalisé pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique du CMX-2043 chez un groupe de 80 participants en bonne santé dans le cadre d'une étude en deux parties, en double aveugle, contrôlée par placebo. Des doses uniques croissantes de CMX-2043 ont été administrées par brève perfusion intraveineuse à 40 participants hommes et femmes. Une fois terminée cette première partie, 40 participants supplémentaires hommes et femmes ont été randomisés et ont reçu de la même manière plusieurs doses croissantes, sur cinq jours. Les résultats de l'essai ont montré un profil pharmacocinétique bien caractérisé démontrant la proportionnalité de la dose sur les gammes étudiées.

« Cet essai de phase I démontre que le CMX-2043 possède un excellent profil d'innocuité lorsqu'il est administré par voie intraveineuse selon une large gamme de doses, a expliqué le Dr Jerry O. Stern, directeur médical d'Ischemix. Il n'y a eu aucun événement indésirable grave et tous les événements indésirables observés pendant le traitement étaient légers et spontanément résolutifs. Il est important de souligner que le chercheur principal a déterminé que les événements indésirables liés au médicament étaient rares. »

Il n'existe aucun traitement spécifique approuvé pour le traitement des patients souffrant de LCT. Or on estime qu'aux États-Unis, les LCT sont responsables chaque année de 60 000 décès et de 80 000 cas d'invalidité permanente.

« Ce fut un plaisir de participer à cette étude clinique en tant que chercheur principal. Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de l'essai de phase I du CMX-2043. Ayant été personnellement témoins des conséquences qu'une LCT peut avoir sur la vie de nombreuses personnes, nous espérons que le travail que nous réalisons avec Ischemix continuera de progresser. En cas de succès, ce traitement pourrait avoir un impact positif considérable sur la qualité de vie des patients atteints de LCT. C'est une expérience extraordinairement enrichissante, a déclaré le Dr Gaetano Morelli, directeur médical et chercheur principal d'Altasciences. Nous souhaitons à l'équipe d'Ischemix le plus grand succès pour la prochaine phase de recherche clinique. »

En outre, Marie-Hélène Raigneau, co-directrice de l'exploitation, a déclaré à propos de l'étude : « Chez Altasciences, notre objectif est d'aider des entreprises comme Ischemix à hâter le processus de développement de médicaments sans transiger sur la qualité ni la sécurité. Nous sommes fiers de soutenir les efforts d'Ischemix pour faire avancer cette nouvelle thérapie vitale. »

Ischemix compte achever d'ici la fin 2023 tous les travaux nécessaires à un essai de phase II du CMX-2043 pour le traitement des LCT sévères et prévoit de demander une réunion pré-IND (Demande d'investigation de nouveau médicament) avec la FDA pour le début du premier trimestre 2024.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société qui fournit des solutions intégrées de développement de médicaments en proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment des services de formulation, de fabrication et d'analyse. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe à des sponsors pour favoriser des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences, qui sont toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors, comprennent les tests d'innocuité pré-clinique, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin. Pour plus d'informations sur Altasciences, visitez le site altasciences.com.

À propos d'Ischemix Inc.

Ischemix Inc. est une société privée de développement de médicaments dont le siège social est situé à Grafton (Massachusetts, États-Unis). Pour plus d'informations sur Ischemix Inc., visitez le site www.ischemix.com.

30 août 2023 à 15:25

