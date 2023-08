CCTV+ : Réunion mondiale de partage de la jeunesse sur la culture de Liangzhu





BEIJING, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- L'appel à la « Réunion mondiale de partage de la jeunesse sur la culture de Liangzhu » a été officiellement lancé le 18 mars. Lancée par le Centre d'outre-mer (ZTV-WORLD) du ZMG, le bureau de l'UNESCO à Beijing et le projet de promotion de la culture de Liangzhu auprès de la jeunesse, l'initiative a été rejointe par des représentants d'étudiants d'universités du monde entier. Il s'agit d'une invitation à la jeunesse mondiale et à toute personne intéressée par la civilisation chinoise à découvrir la grandeur de la culture de Liangzhu dans le métavers et à promouvoir le dialogue entre les civilisations.

Les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu, considérées comme un témoignage de la civilisation chinoise vieille de 5 000 ans, ont éveillé la curiosité des jeunes du monde entier. Pour percer ses mystères, nous visiterons le site avec des jeunes de la région qui ont fait la promotion de la civilisation de Liangzhu. Ensemble, nous découvrirons les merveilles de sa culture préhistorique, illustrée par ses objets en jade, son système avancé de gestion de l'eau et sa technologie de culture du riz.

Les mystérieux et célèbres objets en jade de Liangzhu ont suscité la curiosité de tous. Zhang Zhihan, un doctorant du campus de Seattle de l'université de Washington, a posé la question suivante : « Les objets en jade de Liangzhu sont inégalés dans le monde. Puis-je en savoir plus sur son savoir-faire en matière de jade ? » Pour répondre à cette question, voici l'exploration du jade cérémoniel de Liangzhu avec Ai Meili et Chen Guanchen, étudiants de l'université de Zhejiang.

L'ingéniosité du système de conservation de l'eau de Liangzhu a suscité la curiosité de tous. Chen Jiexiaoxue, de l'Université Lumière Lyon 2, a posé la question suivante : « Les systèmes de conservation de l'eau de Liangzhu ont été construits il y a plus de 5 000 ans, mais ils continuent de fonctionner aujourd'hui. Puis-je venir les visiter ? » Ai Yuda, de l'Université de communication de Zhejiang, et Cheng Long, de l'Université de technologie de Zhejiang, nous rejoignent dans ce voyage à la découverte de cet exploit remarquable.

Les visiteurs ont également été très intrigués par la civilisation rizicole de Liangzhu. Xia Wangmingyu, de l'université de Cambridge, a déclaré : « J'ai entendu dire que la production de riz à Liangzhu il y a plus de 5 000 ans était comparable aux récoltes actuelles. Puis-je avoir une meilleure compréhension de l'agriculture dans cette ville ancienne ? » Accompagnons Weng Xin et Liang Chen de l'Université de Zhejiang pour découvrir les secrets de la civilisation rizicole de Liangzhu.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2194308/Video1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2196351/Jade_Artifacts.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2196352/Water_Management_System.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2196353/Rice_Cultivation_Technology.mp4

