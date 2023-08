Le ministre Wilkinson annonce des investissements fédéraux dans l'installation de plus de 1 500 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au Québec





QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à réduire leurs coûts et la pollution en optant pour des véhicules électriques (VE). Extraction de minéraux critiques, traitement des minéraux, fabrication de batteries et construction de véhicules électriques, la transition mondiale vers les VE crée de l'activité économique dans toutes les régions du pays.

Le gouvernement du Canada est en train d'implanter un réseau pancanadien de stations de recharge là où le besoin est le plus important, soit le long des autoroutes et dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Jusqu'à maintenant, le gouvernement s'est engagé à soutenir l'installation de plus de 45 000 bornes de recharge au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a conclu une série d'annonces d'investissements dans les véhicules zéro émission (VZE) qui l'a amené à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. En compagnie de porte-parole de l'industrie, il a annoncé près de 30 millions de dollars d'investissements fédéraux dans l'installation de plus de 1 500 nouvelles bornes de recharge de VE au Québec, dont plus de 400 bornes de recharge rapide.

Les investissements fédéraux annoncés aujourd'hui aideront à installer 1 578 bornes de recharge dans le cadre de 18 projets, dont ceux-ci :

21,7 millions de dollars à Hydro-Québec pour installer 1 194 bornes de recharge, dont 385 bornes de recharge rapide;

4,4 millions de dollars au Canadien National pour l'installation de 62 bornes de recharge rapide près de gares ferroviaires au Canada, dont 12 au Québec;

1,3 million de dollars à la société Les Pétroles R.L. pour déployer 57 bornes de recharge au Québec;

375 000 $ à Bell Canada pour installer 75 bornes de recharge de niveau 2 au Québec;

pour installer 75 bornes de recharge de niveau 2 au Québec; 300 000 $ au Syndicat des copropriétaires Lowney sur Ville pour l'installation de 60 bornes de recharge de niveau 2 dans des immeubles à usages multiples à Montréal;

133 775 $ au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais pour installer 23 bornes de recharge en Outaouais;

88 311 $ à l'aéroport international Montréal-Trudeau pour l'installation de 31 bornes de recharge;

Des fonds pour l'installation de 126 autres bornes de recharge sur le territoire québécois, qui seront toutes en service d'ici 2025.

En plus de soutenir le déploiement de bornes, le gouvernement du Canada aide les consommateurs à se tourner vers des moyens de transport plus abordables et plus propres. Ainsi, il a offert à ce jour près de 260 000 incitatifs à l'achat ou à la location de véhicules zéro émission à des particuliers et des entreprises au Canada - dont près de 137 000 au Québec.

En outre, le gouvernement du Canada investit comme jamais dans l'électrification des transports publics. En mai, il a annoncé plus de 780 millions de dollars pour l'achat de 1 229 autobus électriques au Québec et la bonification du réseau provincial de transport public électrique.

Le gouvernement du Canada fait équipe avec l'industrie en vue de créer de bons emplois et des débouchés économiques dans ces industries propres en pleine croissance. Au nombre de ces débouchés, mentionnons la fabrication de bornes de recharge à l'usine de FLO à Shawinigan, la production de lithium responsable en Jamésie et la fabrication de batteries dans la nouvelle usine de Ford à Bécancour.

« Les Canadiens s'achètent ou louent un véhicule électrique parce que c'est un excellent moyen d'économiser en plus de contribuer à assainir l'air dans nos collectivités et à lutter contre les changements climatiques. Ce choix leur procure aussi dans l'ensemble une meilleure expérience de conduite. Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. J'ai annoncé aujourd'hui des investissements fédéraux pour l'installation de plus de 1 500 bornes de recharge au Québec, de Rimouski à Gatineau et plus loin. Nous permettrons ainsi à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir prospère et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles



« Le gouvernement du Canada aide la population canadienne à jouer un rôle clé dans la solution à la crise climatique. La transition vers les véhicules zéro émission mènera à un secteur des transports plus écologique et plus propre, et elle nous rapprochera de l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

"Nous investissons dans des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ici au Québec et dans tout le pays. Cela ouvrira la voie à une réduction des émissions des transports et à un air plus pur, ainsi qu'à des options peu coûteuses et accessibles à un plus grand nombre de ménages. Nous construisons l'économie nette zéro de l'avenir, et nous le faisons dès maintenant".

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Québec s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'électrification des transports et Hydro-Québec jouera pleinement son rôle pour soutenir cette transition. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Ressources naturelles Canada pour le déploiement de bornes publiques au Québec. Leur contribution nous aidera à atteindre nos objectifs dans le déploiement des bornes et à continuer à offrir un réseau fiable et accessible à tous les conducteurs de véhicules électriques. »

France Lampron

Responsable du Circuit électrique, Hydro-Québec

« L'ajout de milliers de véhicules électriques au parc automobile de Bell d'ici 2027 joue un rôle clé dans notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre considérant notre place parmi les plus grands exploitants de parc au pays. Cet investissement est un grand pas en avant et s'aligne directement sur notre engagement Mieux pour tous d'avoir des activités carboneutres dès 2025. »

Jean-Luc Riverin

Président, Bell Solutions techniques

« Comme de plus en plus de Canadiens optent pour un véhicule électrique, ces bornes représentent un investissement indispensable et profitable qui leur permettra d'atteindre leur destination plus facilement et à moindre coût, tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada. Nous saluons le leadership du gouvernement fédéral et remercions le ministre Wilkinson de s'engager à favoriser la transition vers les véhicules électriques en accélérant le déploiement d'infrastructures de recharge au Canada. »



Daniel Breton

Président et directeur général, Mobilité électrique Canada

L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement fédéral global de plus de 29,4 millions de dollars dans 18 projets en vue de l'installation de 1 151 bornes de niveau 2 et de 481 bornes de niveau 3, dont 1 578 au Québec. Les fonds proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

La Banque de l'infrastructure du Canada donne également un coup de pouce au déploiement de bornes de recharge à la grandeur du Canada. Elle a récemment annoncé que 2 000 bornes seront livrées par le fabricant québécois FLO.

Au Québec, le nombre de nouvelles demandes d'immatriculation de VZE a augmenté de 21,5 % de 2022 à 2023, et de 40,5 % entre le premier semestre de 2022 et celui de 2023.

de 40,5 % entre le premier semestre de celui de 2023. Les transports routiers sont à l'origine de 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Des incitatifs fédéraux pouvant atteindre 5 000 $, de même que des programmes incitatifs provinciaux, permettent à plus de Canadiens d'acheter ou de louer un VE.

Le gouvernement a prolongé jusqu'en mars 2025 son programme d'incitatifs à l'achat ou à la location, auquel un plus grand nombre de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS sont maintenant admissibles.

Avant de prendre le volant, les conducteurs peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada.

En ce qui concerne son objectif de financer l'installation de 84 500 bornes de recharge pour VE d'ici 2027, le gouvernement du Canada a parcouru plus de la moitié du chemin.

Investissement fédéral dans l'installation de plus de 1 500 bornes de recharge pour véhicules électriques au Québec

Puisque les Canadiens adoptent les véhicules électriques, le gouvernement du Canada leur facilite la recharge en établissant un réseau national de bornes là où ils habitent, travaillent et s'amusent.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'installation de 1?578 nouvelles bornes [GE(h|ee1] à Québec et ailleurs sur le territoire québécois, au terme d'une tournée des VE qui l'a emmené à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Le financement provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules électriques à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'installation de plus de 1 500 bornes de recharge comprend notamment plus de 120 bornes à Québec et près de 400 bornes dans la région de Montréal.

Ce financement a été alloué comme suit :

Promoteurs Financement de RNCan Nombre et types de bornes de recharge Volet Lieu Hydro-Québec 4?420?000 $ 809 bornes de niveau 2 et

5 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Anjou, Baie-Comeau, Beauharnois, Gatineau, Joliette, Montréal, Québec, Saint-Bruno, Saint-Jérôme, Varennes Hydro-Québec 3?672?044 $ 132 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Saint-Laurent, Baie-Saint-Paul, Boucherville, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, LaSalle, Laval, Lévis, Montréal, Québec, Rosemère, Sainte-Foy, Terrebonne, Verdun Hydro-Québec 3?907?900 $ 70 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Baie-Comeau, Lac-Brome, Lac-Mégantic, Montmagny, Longue-Pointe-de-Mingan, Péribonka, La Patrie, Labelle, Lac-aux-Écorces, Lambton, Laval?Ouest, L'Épiphanie, Petit-Saguenay, Plessisville, Prévost, Repentigny, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Dominique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Eulalie, Saint-Hippolyte, Saint-Liboire, Saint-Théophile, Warwick, Waswanipi Hydro-Québec 3?288?774 $ 66 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Rouyn-Noranda, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Monts, Salaberry-de-Valleyfield, Sept-Îles, Amos, Boisbriand, Brossard, Drummondville, Gatineau, Greenfield Park, Laval, Lavaltrie, Louiseville, Magog, Montcerf-Lytton, Morin-Heights, Repentigny, Saguenay, Sainte-Alphonse-de-Granby, Sainte-Marie, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Roch-des-Aulnaies, Stoneham, Tadoussac, Terrebonne, Tremblant, Trois-Rivières, Val-Bélair, Yamachiche Hydro-Québec 900?000 $ 60 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Baie-Comeau, Baie-Saint-Paul, LaSalle, Lévis, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Joseph-de-Beauce, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières Hydro-Québec 3?744?600 $ 40 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Saint-Louis-de-Blandford, Sherbrooke, Stoneham-et-Tewkesbury, Chambly, Papineauville, Saint-Germain-Grantham Hydro-Québec 1?800?000 $ 12 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Lavaltrie, Rivière-du-Loup, Sainte-Julie, Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Liboire, Sherbrooke Bell Canada 375?000 $ 75 bornes de niveau 2 Parc de véhicules Au Québec : Anjou, Lachine, LaSalle, Laval, Montréal, Pointe-Claire, Québec, Sainte-Julie, Sainte-Thérèse, Saint-Laurent (Dorval) Syndicat des copropriétaires Lowney sur Ville 300?000 $ 60 bornes de niveau 2 Immeuble à usages multiples Montréal Les Pétroles R. L. Inc. 1?315?000 $ 38 bornes de niveau 2 et

19 bornes de niveau 3 Lieux publics Au Québec : Cap-aux-Meules, Chambord, Chicoutimi, Dégelis, Dolbeau-Mistassini, Ferland-et-Boileau, Gatineau, Granby, Jonquière, Lac-Bouchette, L'Anse-Saint-Jean, Québec, Rimouski, Saint-Ambroise, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Gédéon, Sherbrooke, Trois-Rivières, Wemotaci Saroukian Holdings Ltd. 214 361 $ 40 bornes de niveau 2 Immeubles à usages multiples Laval (Québec) Aéroports de Montréal 88?311 $ 31 bornes de niveau 2 Lieux publics Dorval Syndicat des copropriétaires Lowney sur Ville 123?708 $ 25 bornes de niveau 2 Immeuble à usages multiples Montréal Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique 120?000 $ 24 bornes de niveau 2 Lieu de travail Montréal Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais 133?775 $ 23 bornes de niveau 2 À confirmer Sur le territoire québécois Les Entreprises Alfred Boivin 48?807 $ 20 bornes de niveau 2 Lieu de travail Chicoutimi Ikea Properties Limited 575 000 $ 2 bornes de niveau 2 et

15 bornes de niveau 3 Parc de véhicules Beauharnois Canadien National (CN) 4?425?000 $ 12 bornes de niveau 3 Lieu de travail Saint-Laurent (Dorval), au Québec

En plus de soutenir le déploiement de bornes de recharge, le gouvernement du Canada aide les consommateurs à adopter des moyens de transport plus abordables et plus propres. Ainsi, à ce jour, plus de 250?000 incitatifs ont été offerts aux Canadiens et aux entreprises canadiennes à l'achat d'un véhicule zéro émission, dont plus de 135?000 au Québec.

En outre, le gouvernement investit comme jamais dans l'avenir des transports publics électrifiés. En mai, il a annoncé un investissement de plus de 780 millions de dollars pour appuyer l'achat de 1 229 autobus électriques au Québec et améliorer le réseau provincial de transport public électrique.

Le gouvernement du Canada collabore avec l'industrie pour créer de bons emplois et des débouchés économiques dans ces industries propres en pleine croissance. Ces débouchés comprennent notamment la fabrication de bornes de recharge à l'usine de FLO à Shawinigan, la production responsable de lithium en Jamésie et la fabrication de batteries dans la nouvelle usine de Ford à Bécancour.

