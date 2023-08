Fin des activités de MAtv Montréal pour assurer la pérennité des nouvelles locales à TVA





MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Dans un contexte de forte concurrence des médias et d'importants défis financiers à relever pour l'ensemble de l'industrie télévisuelle, Québecor et sa filiale Vidéotron annoncent l'arrêt des activités de MAtv Montréal dans le but d'assurer la pérennité de la production de nouvelles locales de la chaîne généraliste TVA. Les clients de la région métropolitaine de Vidéotron continueront, jusqu'à l'été 2024, d'avoir accès à MAtv Montréal, qui diffusera une programmation présentant les émissions déjà produites au cours des derniers mois.

En consolidant ainsi ses investissements en information locale, Québecor continuera de respecter ses obligations réglementaires, et ce, tel que prévu par la politique du CRTC depuis 2016.

« Notre soutien continu à MAtv au fil des ans témoigne de l'engagement de notre entreprise envers la télé communautaire dans les différentes régions du Québec. Toutefois, force est de constater que les médias évoluent dans un contexte concurrentiel précaire où les ressources financières doivent être consolidées pour protéger la pérennité de nos activités. Par cette décision pour MAtv Montréal, nous souhaitons ainsi soutenir l'offre de nouvelles locales produites par notre chaîne généraliste, TVA, au bénéfice des citoyennes et des citoyens », a affirmé M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Je tiens à remercier tous nos collaborateurs et collaboratrices de MAtv Montréal qui ont permis de donner une formidable vitrine à la communauté montréalaise, en plus d'offrir un tremplin pour de nombreux talents qui rayonnent aujourd'hui à travers le Québec », a poursuivi M. Péladeau.

Maintien des activités de MAtv en régions

MAtv poursuivra sa mission et maintiendra ses activités ailleurs au Québec, soit dans le Bas-Saint-Laurent, au Cap-de-la-Madeleine, à Granby, en Outaouais, à Québec, au Saguenay?Lac-St-Jean, à Sherbrooke et à Sorel-Tracy.

L'arrêt des activités de MAtv Montréal entraîne l'abolition de l'équivalent de cinq postes. MAtv a également dû abolir trois postes dans ses stations régionales.

À propos de MAtv

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande et en ligne à l'adresse MAtv.ca.

