Conservation de la biodiversité - Québec annonce la mise en réserve du secteur du Lac-de-l'Est





RIMOUSKI, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la mise en réserve d'un territoire naturel d'une valeur inestimable, soit le secteur du Lac-de-l'Est dans le Bas-Saint-Laurent. Ce faisant, il ajoute 64,4 km2 au réseau d'aires protégées québécois. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, et le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

La mise en réserve du secteur du Lac-de-l'Est découle des travaux de concertation réalisés depuis plusieurs années avec les communautés locales et régionales ainsi qu'avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Cette mise en réserve s'ajoute aux trois territoires du Bas-Saint-Laurent qui deviennent officiellement des aires protégées, soit Duchénier, Rivière-Causapscal et Rivière-Cascapédia. Cette annonce s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dont fait partie l'annonce du Plan Nature 2030. Doté d'un budget historique de 650 millions de dollars sur sept ans, ce plan est la réponse officielle du Québec en vue d'atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

Citations :

« Je suis ravie que le gouvernement du Québec confirme la mise en réserve du Lac-de-l'Est, qui complète ainsi la protection des sept merveilles du Bas-Saint-Laurent. En plus d'être un lieu de villégiature et de récréotourisme réputé, ce lac est au centre d'un secteur forestier d'importance, qui contribue à la vitalité économique, sociale et environnementale du Bas-Saint-Laurent. Je remercie les parties prenantes qui ont pris part aux travaux de concertation ayant mené à cette annonce. C'est une fierté de constater que les gens de chez nous sont engagés à protéger la nature et que notre région contribue à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de biodiversité. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Lac-de-l'Est est une véritable richesse naturelle pour la MRC de Kamouraska. C'est un important levier de développement économique pour les municipalités et les entreprises d'ici. Je suis certain que la mise en réserve de ce secteur par le gouvernement du Québec aura pour effet de multiplier les impacts positifs de ce lac, qui est déjà très précieux pour les Kamouraskois et Kamouraskoises. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Avec la mise en réserve du secteur du Lac-de-l'Est, notre gouvernement pose un geste de plus pour protéger notre patrimoine naturel. La création d'aires protégées est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour protéger notre territoire et les nombreuses espèces qui y vivent. Avec le Plan Nature 2030, notre gouvernement s'engage fermement à atteindre la prochaine cible mondiale de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030. Je remercie l'ensemble des personnes et des partenaires qui prennent part à ces projets, dont les communautés autochtones. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

En date du 31 mars 2023, le réseau d'aires protégées au Québec couvrait 17,29 % du milieu continental (terrestre et eau douce), en tenant compte des différentes annonces d'intention, notamment l'engagement gouvernemental de protéger l'entièreté de l'île d'Anticosti. Cette superficie correspond à deux fois le territoire de la Grèce.

Pour le Bas-Saint-Laurent plus spécifiquement, les quatre territoires récemment mis en réserve totalisent 597,7 km 2 .

. Le pouvoir de mise en réserve de territoires a été introduit le 19 mars 2021 dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN). Il permet au gouvernement d'assurer la protection légale de territoires par leur soustraction, notamment, à de nouvelles activités industrielles, de recherche, d'exploitation et de transport des ressources naturelles jusqu'à l'octroi d'un statut de protection final.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur les aires protégées au Québec.

Pour en savoir plus sur le Plan Nature 2030.

Pour de l'information sur les intentions de mises en réserve annoncées en juin 2022, consultez ce communiqué de presse.

