/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant un renforcement de la coordination gouvernementale pour mieux faire face à l'érosion et à la submersion côtières/

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction ouest sera fermée la nuit au cours de la fin de semaine, afin de poursuivre les travaux de réparation du pont...

Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, fera une annonce portant sur l'érosion et la submersion côtières...

Le Forum mondial des villes des canaux 2023 s'est tenu récemment à Yangzhou, « la capitale mondiale des canaux », dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Sur le thème de la protection du patrimoine des villes à canaux, et du...

ZEROVA Technologies, un important fabricant de chargeurs de véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui que ses chargeurs de série DS et de série DD sont maintenant conformes à la certification allemande Eichrecht. À partir du 1er août, cette...