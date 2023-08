Webb Fontaine et Kenya Trade Network Agency (KenTrade) en passe de révolutionner le secteur de la logistique au Kenya





Une plateforme logistique numérique (DLMP), technologie de pointe pour transformer le commerce international et le commerce électronique.

DUBAI, UAE, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, leader mondial de solutions technologiques commerciales, se joint à l'agence parapublique du Guichet Unique du Commerce du Kenya, dénommée Kenya Trade Network (KenTrade), pour révolutionner le paysage logistique kenyan à travers la plateforme logistique numérique (DLMP). Cette plateforme innovante, unique en son genre, permettra de remodeler les pratiques logistiques, de dynamiser le volume d'échanges, de catalyser la croissance du commerce tout en servant de moteur au développement de cette immense plateforme d'échanges commerciaux.

Figure de proue du commerce en Afrique de l'Est, le Kenya se distingue par sa position stratégique, ses infrastructures robustes et son économie diversifiée. Le DLMP propose une plateforme commerciale en ligne reliant les entreprises et les acteurs du secteur privé, afin de simplifier la logistique commerciale. Cette plateforme servira de catalyseur à la mise en place d'un marché commun régional.

« Le DLMP est un marché commercial en ligne », explique Alioune Ciss, PDG de Webb Fontaine. « Il offre des services B2B aux opérateurs du secteur privé avec des capacités de recherche de prestations, favorisant la croissance, la fiabilité et la digitalisation».

Le DLMP fait office de boîte à outils intégrée, en introduisant une plateforme digitale commerciale moderne qui regroupe les compagnies maritimes, les entreprises de transport routier, les transitaires, les importateurs, les exportateurs, les sociétés d'entreposage et les prestataires d'assurance. Cette plateforme permet à ses acteurs de présenter leurs services en ligne et de concourir dans le cadre des appels d'offres. La plateforme stimule ainsi un environnement concurrentiel propice à l'efficacité et à la réduction des coûts.

En rapprochant les différents acteurs, les entreprises peuvent sélectionner en toute confiance les prestataires de services et les tarifs les plus adaptés, garantissant ainsi une logistique optimisée et une chaîne d'approvisionnement fluide. La plateforme redéfinit la collaboration et confère une valeur inégalée à l'industrie de la logistique. Grâce à sa technologie de pointe, elle permettra en outre de réduire sensiblement le temps nécessaire aux parties prenantes pour effectuer leurs opérations commerciales.

