Starr nomme Christopher Magee au poste de vice-président, responsable international des lignes financières et de la responsabilité professionnelle





Starr Insurance a annoncé aujourd'hui que Christopher Magee a rejoint Starr en tant que vice-président, responsable international des lignes financières et de la responsabilité professionnelle, un nouveau poste axé sur le développement de l'activité en dehors des États-Unis et sur l'aide aux clients à gérer leurs risques dans le monde entier.

Chris a plus de 25 ans d'expérience en gestion de lignes financières dans des multinationales américaines aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Suisse. Tout au long de sa carrière, il s'est spécialisé dans les risques de responsabilité financière et professionnelle.

Diplômé de l'université du Rhode Island, Chris a récemment quitté Londres pour poser ses valises à New York.

À propos de Starr Insurance

Starr Insurance (ou Starr) est la désignation commerciale pour les compagnies d'assurance opérationnelle et d'assurance voyage de Starr International Company, Inc. et ses filiales, ainsi que pour les activités d'investissements de C.V. Starr & Co., Inc. et ses filiales. Organisme phare en matière d'assurance et d'investissement, Starr est présente sur six continents ; grâce à ses compagnies d'assurance opérationnelle, Starr propose des produits d'assurance de biens, multirisques, accident et santé, ainsi qu'une gamme de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l'énergie et de l'assurance tous risques complémentaire. Les compagnies d'assurance filiales de Starr domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Malte, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ont toutes obtenu la notation « A » (excellent) d'A.M. Best. Le syndicat Lloyd's de Starr a quant à lui obtenu la notation « A+ » (solide) de Standard & Poor's.

Rendez-vous sur www.starrcompanies.com

30 août 2023 à 10:40

