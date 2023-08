YuppTV obtient les droits de diffusion de la Coupe d'Asie 2023





YuppTV diffusera la Coupe d'Asie 2023 dans plus de 70 pays.

ATLANTA, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- YuppTV, un fournisseur de contenu par contournement sud-asiatique, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu les droits de diffusion de Disney Star, le détenteur mondial des droits, pour la très attendue 16e édition de la Coupe d'Asie 2023. Le tournoi de cricket se déroulera dans le format One Day International (50 overs) entre le 30 août et le 17 septembre 2023.

Pour la première fois, la Coupe d'Asie sera organisée par plus d'un pays, les matches se déroulant au Sri Lanka et au Pakistan. Six nations se disputeront le titre : l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, l'Afghanistan et le Népal. Au total, 13 matches seront disputés à Multan, Lahore, Pallekele et Colombo. YuppTV a obtenu les droits de diffusion de la Coupe d'Asie 2023 pour plus de 70 pays, dans des régions telles que l'Europe continentale, l'Australie, la Malaisie et l'Asie du Sud-Est (à l'exception de Singapour).

Commentant l'obtention des droits de diffusion numérique de la Coupe d'Asie 2023, Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que YuppTV est prête à diffuser la 16e édition de la Coupe d'Asie aux téléspectateurs du monde entier cette année Un spectacle plein d'action en perspective, la Coupe d'Asie 2023 est l'un des plus grands événements sportifs de l'année et des milliards de supporters et de fans se prépareront à voir les titans du monde du cricket se battre pour la suprématie et s'affronter pour devenir les champions ultimes de l'Asie. »

Harry Griffith, responsable des acquisitions et de la syndication, Sports, Disney Star, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre association à long terme avec YuppTV, nous nous engageons à fournir la plus grande portée possible pour la Coupe d'Asie 2023. Les fans de plus de 70 pays peuvent désormais suivre toute l'action sur YuppTV. »

Organisée par l'Asian Cricket Council (ACC), la Coupe d'Asie de cette année comportera 13 matches, la finale ayant lieu à Colombo le 17 septembre 2023. Le match le plus attendu entre l'Inde et le Pakistan, l'une des plus grandes rivalités du cricket, aura lieu le 2 septembre 2023.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision à la demande sur Internet pour le contenu contenu sud asiatique, qui propose plus de 250 chaînes de télévision, plus de 5 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2195398/YuppTV_Asia_Cup_2023.jpg

30 août 2023 à 10:08

