Le comité exécutif annonce sa décision quant à l'avenir du monument sir John Alexander Macdonald





MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal annonce qu'il prend acte des recommandations formulées par le comité ad hoc indépendant chargé de statuer sur l'avenir du monument sir John A. Macdonald et n'entend pas réinstaller la statue à son endroit d'origine. Le socle et le baldaquin, sur lesquels la statue reposent depuis plus de 125 ans, seront toutefois maintenus en place de manière à garder une trace tangible de l'histoire complète du site.

À cet effet, un appel à projets pluridisciplinaires favorisant une réinterprétation plus large du monument sera lancé d'ici la fin de l'année 2023 afin de mettre à profit le talent des artistes et artisans montréalais. D'autres mesures seront également mises en place afin de permettre au public de mieux saisir l'histoire de ce monument et l'héritage contesté de John A. Macdonald. La Ville entend notamment mettre à jour le panneau d'identification du monument afin qu'il reflète les différentes facettes du passé et est actuellement en pourparlers pour trouver un partenaire institutionnel qui exposera la statue en l'accompagnant d'un dispositif interprétatif inclusif, pour représenter l'ensemble des pans de son histoire.

« Grâce aux recommandations du comité ad hoc, cette décision a été étudiée avec la plus grande rigueur et sensibilité. Notre rôle en tant que ville n'est pas de trancher unilatéralement, mais plutôt d'adopter une posture qui nous permet de questionner et d'enrichir la discussion. L'avenir de cette statue, tout en nous rappelant une certaine époque, nous invite aussi à être en phase avec notre temps, à poser un regard critique sur notre histoire tout en préservant son héritage. », a affirmé la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Rappelons que le comité ad hoc indépendant, formé de différentes personnes expertes externes à la Ville, choisies pour leurs expertises complémentaires, devait notamment analyser l'intérêt patrimonial du monument, du contexte urbain dans lequel il est situé et du personnage qu'il reconnaît, ainsi que formuler des recommandations sur l'avenir du monument. Un avis préliminaire formulé par le comité a été présenté lors d'une séance d'étude publique, encadrée par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports (CCPS) en décembre 2022 et a permis aux citoyens de se prononcer sur l'avenir du monument. À l'hiver 2023, le comité ad hoc s'est réuni une dernière fois afin de formuler ses recommandations finales, qui tiennent compte des résultats de la séance d'étude publique.

« La décision rendue aujourd'hui est directement en phase avec la stratégie de la Ville en matière de réconciliation avec les peuples autochtones. Je salue le travail réalisé par le comité ad hoc indépendant, composé d'acteurs externes à la Ville, dont Michelle Audet et André Dudemaine qui se sont penchés avec rigueur sur cette réflexion et qui nous permet aujourd'hui de prendre une décision mûrement réfléchie. Avec le soutien de la commissaire aux relations avec les peuples autochtones et les services de la Ville, nous poursuivrons le projet de réinterprétation de la Place du Canada. » a déclaré la conseillère associée à la mairesse, à la Réconciliation avec les peuples autochtones et aux affaires internationales au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

La démarche d'évaluation du monument menée par le comité ad hoc s'inscrit dans les objectifs du Cadre d'intervention en reconnaissance , adopté en août 2022 qui établit des principes et des critères assurant une cohérence dans l'attribution des nouvelles reconnaissances et dans l'évaluation des reconnaissances existantes. Au printemps 2023, la Ville a également mis sur pied un Comité consultatif en reconnaissance pour étudier et émettre des avis sur les dossiers de reconnaissance.

30 août 2023 à 09:59

