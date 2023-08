Le parc national du Mont-Tremblant certifié parc international de ciel étoilé





Parc national du Mont-Tremblant, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - DarkSky International a reconnu l'engagement du parc national du Mont-Tremblant à protéger son environnement nocturne exceptionnel et lui a décerné la grande certification International Dark Sky Park. Cette reconnaissance internationale jumelé aux efforts du parc pour intégrer la protection du ciel nocturne à la conservation et aux programmes éducatifs profiteront au tourisme et à l'environnement naturel, laissant ainsi un héritage dont pourront bénéficier les générations futures.

Le parc national du Mont-Tremblant a été le premier parc national du Québec initialement destiné à favoriser l'utilisation durable des ressources forestières et fauniques. Créé en 1895, la Sépaq gère aujourd'hui ce parc national désigné de 1510 km2 conformément à son mandat de donner accès à des activités récréatives de plein air tout en protégeant la biodiversité.

Son vaste réseau de lacs et rivières en fait un paradis pour les amateurs de canot et de kayak et une centaine de km de sentiers sont offerts pour la randonnée pédestre. La nuit venue, plus de 900 emplacements de camping et de prêt-à-camper ainsi que 87 chalets permettent de vivre une expérience nature au coeur des étoiles.

« L'engagement du parc à protéger l'environnement naturel, à surveiller et à conserver activement le ciel nocturne et à collaborer avec les communautés voisines et les défenseurs du ciel étoilé font du parc national du Mont-Tremblant un parc international de ciel étoilé idéal. Le parc offre ainsi la possibilité de se connecter à la nature, de participer à des activités de plein air et d'apprécier la beauté du ciel nocturne dans un cadre protégé situé à une courte distance des zones urbaines. Cet effort se concentre sur le parc mais comprend des mesures pour impliquer les municipalités voisines, les défenseurs ainsi que les lieux déjà certifiés qui sont liés grâce à une vision claire et commune de l'avenir », a déclaré Amber Harrison, responsable du programme international DarkSky's Dark Sky Places.

Rejoindre le mouvement du ciel noir s'est avéré être un long voyage passionnant. De l'élaboration d'un programme de sensibilisation à la conversion des appareils d'éclairage et aux efforts de sensibilisation du public dans les communautés avoisinantes, le parc national du Mont-Tremblant a su montrer l'exemple aux municipalités voisines et aux autres parcs nationaux de la province de Québec.

« La certification en tant que parc international de ciel étoilé renforcera notre capacité à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à protéger une composante importante de notre patrimoine immatériel - pour les générations actuelles et futures. » Hugues Tennier, responsable conservation et éducation au parc national du Mont-Tremblant.

Le parc national du Mont-Tremblant fera la promotion des avantages de la certification International Dark Sky Park auprès de ses 600 000 visiteurs annuels, des autres parcs nationaux du Québec et des représentants locaux. Il soutiendra les efforts des municipalités environnantes pour renforcer leurs normes d'éclairage extérieur.

Les plans de conservation et d'éducation du parc national du Mont-Tremblant mettront l'accent sur la protection de l'environnement nocturne du parc avec les municipalités avoisinantes et les groupes de conservation locaux.

Ces plans futurs susciteront un intérêt généralisé afin de mettre en place des mesures concrètes pour protéger le ciel nocturne.

À propos du programme international Dark Sky Places :

Fondé en 2001, le programme international Dark Sky Places est un programme non réglementaire et volontaire visant à encourager les communautés, les parcs et les zones protégées du monde entier à préserver et à protéger les sites sombres grâce à des politiques d'éclairage efficaces, un éclairage extérieur respectueux de l'environnement et l'éducation du public. Lorsqu'elle est utilisée sans discernement, la lumière artificielle peut perturber les écosystèmes, avoir un impact sur la santé humaine, gaspiller de l'argent et de l'énergie, contribuer au changement climatique et bloquer notre vision et notre connexion avec l'univers.

Le parc national du Mont-Tremblant se joint désormais à plus de 205 lieux qui ont démontré un solide soutien communautaire à la défense du ciel étoilé et qui s'efforcent de protéger la nuit de la pollution lumineuse. Apprenez-en davantage en visitant www.darksky.org/what-we-do/international-dark-sky-places/.

À propos de DarkSky International :

La mission de DarkSky International est de préserver et de protéger l'environnement nocturne et notre héritage de ciel sombre grâce à un éclairage extérieur respectueux de l'environnement. Apprenez-en davantage sur www.darksky.org.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

30 août 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :