Medzy et Segic s'associent pour offrir des services de soins de santé virtuels et de bien-être sur le Marketplace des avantages de Segic

Les deux entreprises canadiennes unissent leurs forces pour proposer aux employés des services de santé et de bien-être accessibles et personnalisés.

MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Medzy, une plateforme technologique permettant à des pharmaciens affiliés d'offrir des services de pharmacie en ligne, et Segic, une entreprise technologique spécialisée dans le développement d'une plateforme globale axée sur les avantages collectifs et individuels d'une organisation, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique visant à intégrer Medzy sur le Marketplace des avantages de Segic afin d'offrir une option santé aux membres de programmes d'avantages.

Le partenariat entre Medzy et Segic permettra aux employés participant aux programmes d'avantages et d'assurance collective, aux travailleurs autonomes ou aux associations d'accéder facilement à des services de santé et de bien-être personnalisés. Grâce à cette collaboration, les clients de Segic pourront bénéficier des services offerts par les pharmaciens affiliés à Medzy, dont la gestion et le suivi des traitements médicamenteux, la livraison à domicile ainsi que les consultations virtuelles avec des pharmaciens.

Danny Boulanger, président et chef de la direction de Segic, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Medzy pour élargir notre offre de services de santé et de bien-être dans le Marketplace des avantages de Segic. Ensemble, nous pourrons proposer plus de solutions adaptées aux besoins de chaque employé en mettant l'accent sur la prévention, le soutien en matière de santé physique et mentale, et l'accès rapide et pratique aux soins. »

Le partenariat avec Medzy s'inscrit dans la continuité de l'entente conclue entre Segic et Dialogue, la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada. Ces collaborations permettent à Segic de renforcer son positionnement en tant que fournisseur de solutions globales pour les organisations souhaitant offrir des avantages sociaux personnalisés et adaptés à leurs employés.

« Pour Medzy, notre association avec Segic s'inscrit dans notre objectif de rendre accessible à un plus grand nombre de clients possibles l'accès à des soins de santé et bien être en ligne. Nous croyons que d'offrir de nouveaux moyens de rejoindre des professionnels de la santé est bénéfique pour les consommateurs et nous sommes ravis de faire partie du Marketplace des avantages de Segic et d'enrichir l'offre faite aux participants des programmes collectifs », a déclaré Sonia Boutin, fondatrice de Medzy.

Medzy propose une plateforme qui offre une expérience utilisateur simple et conviviale permettant aux pharmaciens d'offrir à ses clients une gestion optimisée de leurs médicaments sur ordonnance et de leur proposer des services de consultation en santé à distance. Les clients des pharmacies affiliées bénéficient d'une livraison rapide et gratuite de leurs médicaments partout au Québec.

Medzy se démarque également par son engagement envers la sécurité et la confidentialité des données. La plateforme utilise des technologies de chiffrement avancées et respecte les normes de protection des renseignements personnels, garantissant ainsi la sécurité des informations sensibles.

En s'associant à Medzy, Segic élargit son offre de services dans le domaine de la santé et du bien-être, en proposant des solutions innovantes et accessibles aux employés. Cette collaboration illustre l'engagement de Segic à offrir des avantages sociaux personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque employé, et à faciliter l'accès à des soins de qualité.

À propos de Medzy

Fondée en 2019, Medzy est une plateforme technologique québécoise qui permet à des pharmaciens affiliés d'offrir des services de pharmacie en ligne et de téléconsultation. Elle permet l'accès à des services de gestion des médicaments sur ordonnance, des consultations virtuelles avec des pharmaciens et des professionnels de la santé, ainsi qu'une livraison gratuite et rapide à domicile. Les pharmaciens affiliés font des suivis proactifs et offrent des services de renouvellement automatique, de prescription et prolongement d'ordonnances, de télépharmacie et d'urgence 24/7.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.medzy.ca

À propos de Segic

Segic est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans le développement d'une plateforme globale pour les avantages collectifs et individuels d'une organisation. La plateforme de Segic permet aux employeurs de proposer des avantages sociaux personnalisés et adaptés à leurs employés, en facilitant l'accès à des avantages volontaires, individuels et d'escompte de groupe sur des services santé, financier et d'assurance.

Visitez notre site Web : www.segic.ca

