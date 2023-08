Le Professeur J. Mocco rejoint le Conseil d'administration de Protembis





Protembis GmbH (Protembis), une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux cardiovasculaires émergents, annonce aujourd'hui la nomination du Professeur J. Mocco MD, MS, FAANS, FAHA de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, États-Unis, en tant que membre indépendant de son Conseil d'administration.

Le Professeur Mocco bénéficie d'une riche expérience dans les domaines cliniques et universitaires comme la nomination de Kalmon D. Post Professeur et premier vice-président du Département de neurochirurgie de l'École de médecine du Mount Sinai. Il est également le président sortant de l'association Society of Neurointerventional Surgery. Au cours de sa brillante carrière médicale de plus de 20 ans, le Professeur Mocco a plus de 600 publications. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Stroke depuis 2015 et rédacteur adjoint d'autres revues médicales, notamment Neurosurgery, le Journal of Neurointerventional Surgery, et ISNR Stroke.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du Conseil d'administration de Protembis, le Professeur Mocco contribuera à l'orientation stratégique de l'entreprise grâce à ses solides connaissances et à son expérience clinique du diagnostic et de la prise en charge endovasculaire de l'AVC. Il conseillera dans les domaines des stratégies cliniques et du développement de nouveaux produits.

« J'ai été impressionné par les prouesses de l'équipe de Protembis, qui a mis au point un système mini-invasif permettant de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral associé aux procédures d'implantation de valve aortique par voie percutanée », déclare le Professeur Mocco. « Leur stratégie adaptative en matière d'essai clinique IDE est à la fois rigoureuse et innovante. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de proposer mes idées et mes orientations au Conseil d'administration alors que ce domaine évolue et vise à traiter les futurs patients atteints de sténose aortique qui ne tolèreront pas les complications potentielles et les lésions cérébrales liées à la procédure. »

Protembis a récemment reçu l'approbation de la FDA pour mener une étude IDE axée sur la démonstration de l'innocuité et de l'efficacité du système de protection cérébrale ProtEmbo® ("ProtEmbo") lors des procédures d'implantation de valve aortique par voie percutanée ("TAVR"). Le système ProtEmbo® est un filtre intra-aortique qui détourne la migration du matériel embolique vers le cerveau lors des procédures de TAVR. Le dispositif est un système compact qui protège les vaisseaux sanguins cérébraux et qui doit être inséré dans l'artère radiale gauche pour une implantation et une stabilité optimales. Il s'agit d'un point d'accès idéal qui permet aux médecins d'éviter les interactions avec le matériel de TAVR habituellement inséré dans l'artère fémorale. L'étude IDE a été conçue aux États-Unis et en Europe comme un essai contrôlé randomisé multicentrique.

« Le fait qu'un expert aussi remarquable et doté d'une vaste expérience dans le domaine des AVC rejoigne notre Conseil d'administration, indique clairement l'impact de la solution Protembis pour la protection embolique cérébrale sur l'avenir de la TAVR », déclarent Karl von Mangoldt et Conrad Rasmus, co-PDG de Protembis. « Je me réjouis d'accueillir le Professeur Mocco au sein du Conseil d'administration de Protembis et de bénéficier de ses idées ainsi que de ses conseils stratégiques alors que nous générons des données cliniques confirmatoires et faisons progresser le domaine de la protection embolique cérébrale avec notre système de protection cérébrale complète ProtEmbo », ajoute le Dr Azin Parhizgar, présidente du Conseil d'administration de Protembis.

À propos de Protembis

Protembis est une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux émergents et à l'origine du développement du système de protection cérébrale ProtEmbo®. La société s'efforce de proposer une solution simple et fiable afin de prévenir les lésions cérébrales chez les patients lors des interventions dans la partie gauche du coeur, améliorant ainsi leur qualité de vie et réduisant le coût global des soins de santé associés aux lésions cérébrales générées lors de ces procédures. Le système ProtEmbo® est disponible uniquement dans le cadre d'un usage expérimental.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 août 2023 à 09:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :