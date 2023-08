La plateforme Genome AI de Nagarro entend révolutionner l'expérience client





Pour concrétiser sa vision de « l'Entreprise fluide », Nagarro présente la plateforme Genome AI, qui révolutionne la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et les enchantent.

MUNICH, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader de l'ingénierie numérique, a lancé une offre d'expérience numérique de pointe, la plateforme Genome AI. Cette plateforme promet de révolutionner la façon dont les entreprises innovent et personnalisent les expériences numériques de leurs clients. La plateforme a été conçue pour réaliser le volet client de la vision de Nagarro de l'Entreprise fluide pilotée par l'IA. Elle rejoint Ginger AI, qui réalise le volet expérience des employés de la vision de l'Entreprise fluide.

Dans le paysage actuel des expériences numériques, la clé du succès de la marque réside dans la mise en place d'offres personnalisées et de parcours utilisateur fluides alimentés par les technologies de données et l'IA. Cela nécessite une analyse nuancée de l'expérience au micro-niveau, des interactions personnalisées et des mesures de rendement en temps réel.

La plateforme Genome AI de Nagarro excelle dans la fourniture d'expériences hyperpersonnalisées, de recommandations intelligentes, de programmes de fidélisation de pointe et de solutions polyvalentes de planification d'entreprise. Conçue avec modularité, la plateforme répond à un large éventail de besoins des parties prenantes. Les utilisateurs peuvent intégrer des modules spécifiques dans leur infrastructure cloud existante ou les déployer en tant que services autonomes.

La plateforme Genome AI dote les entreprises d'outils interactifs pour la découverte de connaissances, facilitée par une ontologie conviviale basée sur des micro-attributs. Elle prend également en charge les simulations collaboratives et les optimisations, le tout parfaitement intégré dans des interfaces utilisateur intuitives basées sur la langue.

« À mesure que l'IA de nouvelle génération devient plus accessible, nous assistons à une évolution majeure vers l'adoption de l'IA à l'échelle de l'entreprise. L'expérience client est l'un des domaines où nous observons beaucoup d'action. Des facteurs tels que l'explicabilité de l'IA, la vectorisation des données, la modélisation sémantique, la sécurité robuste de l'IA et l'ingénierie des connaissances connaissent aujourd'hui une forte demande. Notre plate-forme utilise une architecture flexible et prête à l'emploi pour une intégration transparente et des fonctionnalités d'observabilité de pointe », a déclaré Rahul Mahajan, directeur technique chez Nagarro.

« La plateforme Genome AI offre une interopérabilité avec une gamme de modèles d'IA de base et s'intègre de manière transparente dans les services d'IA gérés spécifiques aux hyperscalers. Il comporte également une solide couche de gouvernance pour l'IA, assurant la confidentialité des données et la sécurité organisationnelle », a ajouté Mahajan.

La plateforme Genome AI de Nagarro est une expérience numérique transformatrice qui permet aux marques et aux entreprises de comprendre en profondeur leurs clients grâce à l'IA et aux données.

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». Nagarro emploie environ 19 500 personnes dans 35 pays.

