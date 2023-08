En octobre, les exploitants de services alimentaires et boulangeries en magasin seront jolis, roses et percutants grâce aux biscuits Otis Spunkmeyer qui soutiennent la sensibilisation au cancer du sein





OTTAWA, Ontario, 30 août 2023 /CNW/ - Obtenez deux fois plus de chocolat et doublez votre impact en octobre grâce au biscuit aux pépites double chocolat Sweet Discovery® avec gemmes roses d'Otis Spunkmeyer. De retour sur les menus et dans les boulangeries en magasin à travers l'Amérique du Nord pour le mois de sensibilisation au cancer du sein, les délicieux biscuits procurent une solution de marketing à faible coût de main-d'oeuvre, soulageant les envies irrésistibles de chocolat et changeant le monde, un biscuit à la fois.

Jusqu'à la fin octobre, Otis Spunkmeyer versera un minimum de cinquante sous pour chaque biscuit vendu à un organisme de bienfaisance de portée mondiale axé sur la recherche sur le cancer du sein. De plus, les biscuits permettent aux exploitants de services alimentaires et de boulangeries en magasin partout en Amérique du Nord de faire des dons aux organismes de bienfaisance locaux ou régionaux de leur choix.

« Nous connaissons tous quelqu'un qui a été touché par le cancer du sein. C'est une maladie qui touche non seulement les patients, mais aussi des familles et des collectivités entières », a déclaré Christine Prociv, chef des ventes au détail chez Aspire Bakeries , société mère d'Otis Spunkmeyer. « Avec ce biscuit, nous encourageons les exploitants de boulangerie et de services alimentaires en magasin à soutenir les organismes de bienfaisance de leur choix, tout en sensibilisant le public au cancer du sein. »

Avec sa pâte à biscuits gourmet au double chocolat noir regorgeant de pépites et de chocolats enrobés de bonbons, le biscuit aux pépites double chocolat Sweet Discovery® avec gemmes roses d'Otis Spunkmeyer peut simplement être cuit au four et servi. La société suggère également d'améliorer ses biscuits avec des applications de recettes conçues pour des célébrations toute l'année, notamment le biscuit sandwich rose à la guimauve, le biscuit de la Journée rose internationale, le décadent double chocolat aux framboises et le biscuit ruban rose.

Pour passer une commande, consultez le www.otisspunkmeyer.com ou composez le (844) 99-ASPIRE.

Biscuit aux pépites double chocolat Sweet Discovery® avec gemmes roses d'Otis Spunkmeyer

No d'article 24197

Renseignements:

Kelly Richardson

Relations publiques de Venone

(707) 479-6882

À propos d'Otis Spunkmeyer

Otis Spunkmeyer , une marque Aspire Bakeries et un pionnier dans le secteur des biscuits frais, est un chef de file de l'industrie des produits de pâtisserie depuis plus de 45 ans. Établie en Californie en 1977 en tant que chaîne de magasins de biscuits au détail, la marque a élargi ses activités pour soutenir les exploitants de services alimentaires, en introduisant un programme de biscuits frais appuyé par des fours et des outils de marchandisage. Aujourd'hui, Otis Spunkmeyer perpétue son héritage en offrant les meilleurs biscuits et produits de boulangerie-pâtisserie pour la restauration, la vente au détail, les collectes de fonds, les magasins de proximité et les distributeurs automatiques. Otis Spunkmeyer demeure la première marque de pâte à biscuits congelée du secteur de la restauration et continue d'offrir des moments agréables et une qualité que recherchent les consommateurs.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2195764/Otis___Pink_Cookie___Sell_Sheet___revised___6_12.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2109181/Otis_Spunkmeyer_Logo.jpg

SOURCE Otis Spunkmeyer

30 août 2023 à 09:10

